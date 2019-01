Linec - Vánoce strávil 36letý železničář z hornorakouského Wilheringu Harald F. bez svého pětiletého synka Samuela.

Co čeká pětiletého Samuela? | Foto: Deník/repro

Toho odvezla jeho matka, 26letá Češka, v minulém týdnu pro otce nečekaně ze společné návštěvy adventního trhu v Linci na sever Čech (Deník 25. prosince). Na Štědrý den se otec opakovaně pokoušel chlapce telefonicky kontaktovat a nakonec mu bylo dovoleno alespoň mu popřát veselé Vánoce.

„Víc spolu mluvit nesměli a jak se synkovi daří, otec neví,“ napsal v pondělí linecký deník OÖN. „Doufá a zároveň se obává, že chlapec vnímá situaci jako víceméně normální. Zná tamní poměry, byl často u matky na návštěvě. Jenže dosud si pro něho tatínek po jednom či půldruhém týdnu přijel a vyzvedl si ho…“



Linecký deník uvádí, že podle experta na rodinné právo Güntera Tewse by měla mít chlapcova matka i v Čechách podle evropského práva velmi malé šance na to syna si ponechat. „Souhlasila s výhradním svěřením dítěte do péče otce a to má platnost i v České republice,“ píše list.



O vrácení chlapce usiluje Harald F. jednak v pondělí podaným vydávacím návrhem v soudu v Traunu, jednak návrhem podle haagské dohody k řešení únosů dětí. Ta má urychlovat řízení v těchto záležitostech.

"Pouta" se osvědčila

Elektronická pouta ke kontrole pohybu odsouzených nebo vyšetřovaných v domácím vězení, zavedená v Rakousku v září, už dostalo bez problémů 90 vězňů. 76 osob je momentálně nosí, čtrnácti už trest vypršel. Podle OÖN justice nasazením pout ušetřila už 31 000 eur.

Silvestr bez rámusu?

Cittàslow (pomalé město) je hnutí založené v Itálii v roce 1999. „Hlavními jeho cíli jsou zlepšení kvality života ve městech a zabránění jeho unifikace a zamerikanizování,“ popisují slovníky. Hnutí podporuje kulturní různost a vlastní specifické hodnoty města a jeho okolí. V dalším smyslu slova znamená cittàslow trend ke zpomalení uspěchaného překotného rytmu života města. Hnutí se rychle rozšířilo a vlednu 2006 už se uchytilo i v Německu, Norsku, Británii a Španělsku.



Členem sdružení je od roku 2007 i starobylý hornorakouský Enns. Dává o sobě slyšet i teď, kdy zve občany a hosty na svou druhou silvestrovskou „slow“párty bez petard, raket, rozbitých láhví a hluku. Vstup do nového roku tu začnou v 9 hodin silvestrovskou pěší skupinovou túrou. Dvě různé trasy se zastávkami na občerstvení vedou na historické hlavní náměstí, kde bude otevřeno veřejné kluziště, a k městské věži. V 16 hodin tu bude pro všechny připraven guláš – a navazující dětský silvestr včetně výstupu dětí s ponocným a tamburem na věž s rozhoupáním zvonů každou hodinu. Týmy městských spolků se večer sejdou na tradičním klání o vepřovou v kuželně. Nebude chybět házení podkovou na cíl, lidé si budou moci vyrazit vlastnoručně tolary pro štěstí. „Enns nepřivítá nový rok raketami, ale balonky,“ napsal linecký deník OÖN. „Vznesou se nad město s údery městských zvonů ve 23.45.“



Na hektiku a hluk chtějí v Ennsu rezignovat i při vstupu do roku 2011. Co myslíte, Jihočeši, může se to povést?!