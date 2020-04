Štíty z plexiskla si objednala i nemocnice nebo armáda, materiál si nakoupila tiskárna.

"Vše začalo už před dvěma týdny, kdy do tiskárny začali dobrovolníci svážet velké množství látek na roušky. Naše stroje ve výrobní hale totiž dokáží doslova za pár minut přesně nastříhat kilometry látky podle požadovaných rozměrů, čímž desítkám dobrovolných švadlen ušetříme časově náročnou i obtížnou práci s ručním stříháním materiálu," říká ředitel tiskárny Vladislav Nadberežný.

Tímto způsobem tak v INPRESSu na strojích, které jsou jinak určeny ke stříhání papíru, vznikly střihy už na tisíce roušek. Ty jsou po celém Jihočeském kraji k dispozici pro řadu zařízení sociální péče, nemocnice, prodavačky a další potřebné.

"Následně jsme byli osloveni českobudějovickými 3D tiskaři, kteří doma začali tisknout plastové díly na ochranné štíty, kterých je v rámci zásobování zdravotnickým materiálem stále málo, a jejichž výroba je složitá," říká k další aktivitě tiskárny Vladislav Nadberežný.

Firma na vlastní náklady nakoupila materiál za několik desítek tisíc korun, a během pár dní bylo na strojích nařezáno zhruba čtyři tisíce štítů. "Ty jsme zdarma dali k dispozici 3D tiskařům, kteří vytiskli úchyty a následně štíty předali těm, kdo s koronavirem bojují v první linii, tedy především lékařům v kraji," dodává ředitel tiskárny.

I když firma nezastavila výrobu a stále pro své klienty tiskne, bude se i dál věnovat stříhání materiálu na roušky, či plastu na ochranné masky, dokud bude potřeba. Pro nemocnici a armádu už jsou objednány další dva tisíce štítů. Plexisklo na ně budou střihat, dokud nedojdou zásoby. "I když i my v INPRESSu doufáme, že koronavirová pandemie nám všem umožní návrat do normálního režimu co nejdříve," doufá Vladislav Nadberežný.