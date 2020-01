Návštěvníky čeká letos opět osm Večerů S, první tóny zazní v Divadle U Kapličky na Husově třídě v Českých Budějovicích v pátek 24. ledna 2020.

Název Večery S už čtvrtým rokem naznačuje, že se jedná vždy o večer strávený s někým. Podle hlavních pořadatelů Jardy Hnízdila a skupiny Spolektiv, jde o cyklus, který má za cíl se dlouhodobě zaměřit na hledání hudebních talentů a objevů z jižních Čech v žánrech folk, country a příbuzných žánrů. Stejný prostor ale dává i takzvaně ostříleným hudebním matadorům a bez nadsázky hudebním legendám.

„Jednou z takových legend je bezesporu Dušan Vančura, kterého znají posluchači ze Spirituál kvintetu a který už léta bydlí v obci Mirochov nedaleko Chlumu u Třeboně. Ten vystoupí se svojí skupinou Antikvartet hned v úvodním Večeru S 24. ledna a velice mě těší, že patronem se stane právě on,“ říká Jarda Hnízdil.

Dušan Vančura ke své spoluúčasti na Večerech S říká:

„Když jsem kývnul na patronství letošního ročníku Večerů S, nevěděl jsem pořádně, do čeho jdu, prostě jsem Jardovi Hnízdilovi věřil, že můžu přispět něčemu zajímavému a dobrému. Teď, když už o tom něco vím, jsem na své kývnutí pyšný. Ten projekt totiž stojí určitě za pozornost – vytváří prostor pro muzikanty, kteří to potřebují a kteří si to za svůj talent a píli určitě zaslouží. A totéž platí i pro žánr, kterému se cyklus věnuje, žánr hudby „o něčem“, kde textová složka je minimálně rovnocenná té hudební, to je mi taky moc sympatické. Stejně tak se mi líbí i spojení hudby s výtvarným uměním, k čemuž v Divadle U Kapličky dochází. A zdánlivá maličkost – pozvání na koncerty pro sestřičky z hospice – dodává celému projektu krásný lidský rozměr, a na to já slyším úplně nejvíc. Mé upřímné díky a obdiv všem, kteří svůj čas a úsilí věnují ušlechtilé věci."

Kapelu Antikvartet založil Dušan Vančura už v roce 1962. Činnost skupiny byla brzy přerušena, neboť po krátké době část členů přešla do Spirituál kvintetu. Dušan v roce 2013 po padesáti letech nečinnosti soubor obnovil se svou ženou Zuzanou, Magdalenou Jungwirthovou a Štěpánem Štruplem. Antikvartet se tak vlastně s jistou nadsázkou stal druhou nejstarší skupinou u nás.

Typickým protikladem je další vystupující lednových Večerů S, Kristína Dlouhá, zpěvačka a talentovaná písničkářka. Návštěvníci koncertů si ji mohou pamatovat ještě pod dívčím jménem jako Kristínu Nídlovou. Dvakrát zvítězila v republikovém finále Dětské Porty, získala Internetovou Portu v Řevnicích a v roce 2014 uspěla na třetí pozici Talentu Country Rádia.

Dalším lednovým písničkářem na pódiu Divadla U Kapličky bude Mirek Baldrych, kterého doprovodí Pavel Pazourek. Také on už uspěl na Portě a nyní také natáčí své už čtvrté CD.

Své obrazy a vlastnoručně vyrobené hudební nástroje vystaví během lednového Večera S v předsálí, sále, ale i na pódiu František Kříž z Třísova. Ten je, kromě originálního výtvarného stylu, také autorem největší kytary vyrobené v České republice zapsané i v Knize rekordů Agentury Dobrý den Pelhřimov.

A na tomto principu tří vystupujících, dvou moderátorů provázejících celým večerem a jednoho výtvarného umělce, který v Divadle U Kapličky vždy během večera vystaví svá díla, bude pokračovat série Večerů S i v únoru, březnu a dubnu. Poté nastane čtyřměsíční přestávka a Večery S pak opět pokračují od září až do prosince.

Program jarní série:

- 24. ledna 2020: Antikvartet, Kristína Dlouhá, Mirek Baldrych&Pavel Pazourek

- 21. února 2020: Eliška Kotlínová s kapelou, Bohemiano, Killa Fettu

- 19. března 2020: Spolektiv, Pavel Kavka duo, Buczech

- 24. dubna 2020: Diva Gilea, Pavel Jarčevský, Pětník.

Večery S v kostce

Každý ročník měl vždy svého patrona, kterým byli a jsou uznávaní muzikanti. Nejinak tomu je i v roce 2020.

„Od začátků za námi stáli patroni jednotlivých ročníků Pavel Žalman Lohonka, Víťa Troníček a Pavel Zajíc. Nesmírně mě těší, že patronem a propagátorem čtvrtého ročníku Večery S 2020 bude hudebník a významná osobnost českého folku Dušan Vančura, člen legendární skupiny Spirituál kvintet,“ shrnul osobnosti hudebních patronů Jarda Hnízdil.

Své zázemí mají Večery S po celou dobu své existence v Divadle U Kapličky na Husově třídě v Českých Budějovicích. Akce se konají zpravidla třetí pátek v měsíci, výjimečně třetí čtvrtek, ale vždy od 19 hodin.

Večery jsou během roku rozděleny na dvě části, jarní a podzimní. Jarní se koná od ledna do dubna, podzimní od září do prosince.