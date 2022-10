Atelier Tečka a Atelier pro veřejnou debatu jako zpracovatelé Manuálu na setkání 12. 10. 2022 prezentovali analýzu místa a uspořádali debatu, kde se hovořilo o zlepšení lokality i o možné realizaci podnětů, které přednesli občané. "Výsledky pomohou k přesnému definování online dotazníku," uvedla tisková mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Welzlová. Dotazník by měl být pro veřejnost přístupný v listopadu letošního roku a následně budou jeho výsledky zapracovány do návrhu změn.

Cílem Manuálu je vytvoření návodu, jak by město mělo v budoucnu přistupovat k úpravám a opravám lokality, jak ji správně dělit na jednotlivé zóny a jak řešit občerstvení v místě, které mají provozovatelé pouze v nájmu. V následujících dnech bude zpřístupněno dotazníkového šetření a v blízké budoucnosti se uskuteční další prezentace návrhů zpracovaných architekty.

Údržba i výsadba

Hlavním smyslem setkání v Kotvě bylo získat zpětnou vazbu veřejnosti, která bude následně v odpovídajícím rozsahu zapracována do původního projektu. Město tak získá „návod“, jak je možné o tuto frekventovanou lokalitu pečovat v následujících letech. To se týká například údržby, výsadby zeleně a plánovaného rozvoje formou menších zásahů.

Podle Martina Novotného, který byl nyní zvolen do nového zastupitelstva, je dobře, že dostala veřejnost šanci se vyjádřit k současné podobě parku u Malého jezu. "Došli jsme k řadě zajímavých ale i obecně známých faktů o Malaku jako o cenném parku přírodního charakteru. Podstatné však je, že díky tomuto projektu, se architektonický ateliér baví s lidmi ze čtvrti, které se podoba parku přímo dotýká. To by podle mého názoru měl být příklad pro vedení města, jak postupovat u každého projektu nebo studie na veřejné prostranství nebo veřejnou stavbu předtím, než se začne projektovat. Nejdříve dialog, pak tvorba projektu," uvedl Martin Novotný.

"Těším se na pokračování participace a děkuji Kateřině Landové která tento projekt vymyslela a uspěla s ním v participativním rozpočtu města v roce 2021," doplnil Martin Novotný.