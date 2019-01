Český Krumlov - Ceny za vjezd do centra město zvedlo už v červnu, nové, přísnější regule zavádí od pondělí 1. října. A na jejich dodržování budou minimálně čtrnáct dnů dohlížet strážníci městské policie.

Linecká a Rybářská ulice od 1. října 2018 nejsou v pěší zóně. Hranice zóny se posouvá až k mostu Edvarda Beneše. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

„Bez omezení mohou vjet do centra občané s trvalým pobytem v pěší zóně, jejich děti, druhové a družky, manželé a manželky, havarijní čety, držitelé průkazu ZTP, vozidla integrovaného záchranného systému a vozidla taxi,“ vysvětluje mluvčí města Petra Nestávalová.

Za 100 korun za jednorázové povolení také zásilkové služby a auta velkých hotelů se zavazadly. Zásobovači budou muset zboží stihnout navézt ráno do 10 hodin, znovu do města bude smět až po 19. hodině. Ubytovaní budou smět do města vjíždět pouze do 10.30 a pak od 15 h, totéž omezení platí i pro shuttly. Hosté tak budou muset dodržovat časy check-outu a check-inu, jinak si budou volat taxíka nebo půjdou po svých.

Přehled pravidel pro vydávání povolení k vjezdu do pěší zóny města Český Krumlov. Foto: MěÚ Český Krumlov

„Pravidla byla na základě připomínek občanů ještě doplněna o zvýhodnění trvale bydlících obyvatel,“ dodává místostarosta Josef Hermann. „Rezidenti mohou požádat o vydání čtyř jednorázových povolenek za rok zdarma. Na tyto povolenky k nim mohou přijet například řemeslníci na opravy v domácnostech.“

Městská policie je na změnu připravená, minimálně dva týdny bude na řidiče dohlížet. „Od pondělí spouštíme upozorňovací kampaň,“ potvrzuje její velitel Jan Šítal.

„Budeme se snažit na dvou vjezdech, na Latránu, resp. v Horní ulici, od 10 do 15 hodin řidičům připomínat, že nová pravidla vstoupila v platnost. Zjistíme zároveň, jestli ubytovatelé hosty patřičně upozorňují. V tomto stylu to půjde minimálně půl měsíce, uvidíme, co to přinese.“ Strážníci zatím pokuty udělovat nebudou. „Ale pokud někoho třikrát upozorníme a on pojede počtvrté, musí počítat s finančním postihem,“ uzavírá Jan Šítal.

Jednou ze změn je také to, že ulice Linecká a Rybářská už do pěší zóny nepatří.

„Město k tomu přistoupilo na základě petice od obyvatel těchto ulic, to jsme si nevymysleli my,“ upozorňuje velitel městské policie. „V petici lidé sepsali racionální důvody a město jim vyšlo vstříc.“

Podle názoru Jana Šítala by se ale v Linecké ulici mohlo začít uvažovat o nějakém omezení pro rodiče, kteří své děti, žáky ZŠ Linecká, vozí přímo před vchod školy. „To je velký problém, ráno je to tam úplně ucpané. Myslím, že by děti zvládly dojít těch pár metrů např. od hotelu Gold.“