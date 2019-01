České Budějovice – Dvaadvacetiletý Martin Vodný z Českých Budějovic jezdí autobusem číslo 7 za svým děvčetem na Včelnou dvakrát až třikrát týdně. Až do čtvrteční devatenácté hodiny na něj bude Eliška čekat déle.

Železniční přejezd mezi Rožnovem a Včelnou. | Foto: Deník / Tadeáš Nový

Kvůli výluce zabezpečovacího zařízení se totiž motoristům uzavře železniční přejezd křižující silnici mezi Rožnovem a Včelnou. Autobusy MHD i linkové autobusy ČSAD Jihotrans a ČSAD Autobusy České Budějovice budou do Včelné jezdit po objízdné trase. A to již od středečního rána.

„Myslím, že to Elišce tolik vadit nebude. Snad se na cestě zase tak dlouho nezdržím," doufá Martin Vodný a dodává, že se alespoň bude na svou dívku více těšit.

Miroslav Petroušek, který má v ČSAD Jihotrans na starosti jízdní řády a objízdné trasy, upřesnil přesný plán objížděk. „Povede ve směru na Boršov hned za Rožnovem doprava okolo kynologického cvičiště," vysvětluje a doplňuje, že kvůli výluce se posune autobusová zastávka, a to asi o padesát metrů směrem na Boršov.

Trasa se týká dvou linek Jihotransu a dvou ČSAD Autobusy ČB. Kvůli prodloužené vzdálenosti a velice úzké komunikaci, po které objížďky povedou, se podle Miroslava Petrouška předpokládají drobná zpoždění.

„Bude hodně záležet na hustotě provozu, ale předpokládáme, že by mělo jít zhruba o pět minut. Jízdní řády autobusů mají ale určitou časovou rezervu, proto by se zpoždění měla týkat především spojů ve směru do Českých Budějovic," upřesňuje Miroslav Petroušek.

Uzavření přejezdu na Včelné je součástí akce, kdy Správa železniční dopravní cesty přichystala na týden od 8. do 14. dubna výluku zabezpečovacího zařízení ve stanici České Budějovice. Kvůli tomu budou vlaky v úseku České Budějovice – Boršov a Český Krumlov nahrazeny autobusovou dopravou.

Tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty Jakub Ptačinský řekl, že kvůli pomalejší přepravě po silnici budou autobusy jezdit podle výlukového jízdního řádu po dvou trasách.

„Přímá linka označená písmenem R ze stanice České Budějovice jede přímo do stanice Český Krumlov a je zavedena jen u vybraných vlaků," vysvětluje a pokračuje s tím, že je určena pro cestující, kteří přestupují v Českých Budějovicích.

U této linky je zaručen přestup na přípojné vlaky. Autobusy na lince pod písmenem Z z Českých Budějovic do Boršova a Českého Krumlova budou odjíždět o zhruba patnáct minut dříve a přípoj na návazné vlaky pro cestující zajištěn není.