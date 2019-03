Děti se na nic neptaly a odeslaly přihlášku s charakteristikou vyučující. „Je na všechny moc hodná a milá, umí nás rozesmát, uklidnit i připravit na přijímací zkoušky. Naše paní učitelka se umí také naštvat, když ji zlobíme. Aspoň si budeme pamatovat, že nemáme tak křičet,“ píší.

Karla Ptáčníková byla překvapena. Za 22 let, kdy na škole učí, ji žádná třída takto nepoctila. „Řekla bych, že každý kantor vyhrál už jenom tím, že je nominovaný,“ usmívá se Karla Ptáčníková a uvažuje: „Je to obrovské poděkování. Ještě, když se na vás ze všech stran hrne, jak jsou učitelé strašní a jak se radši budou děti učit doma.“

Jak to všechno začalo? Školním časopisem, v němž děti učitelka češtiny, matematiky, přírodovědy, vlastivědy, tělocviku, pracovní výchovy a informatiky podpořila. „Mě a moji kamarádku napadlo zavést školní časopis. Paní učitelka nám začala s časopisem pomáhat. Pomohla nám s tiskem, s grafikou i s penězi. Od té doby jsme jako kamarádky,“ vysvětluje žákyně v přihlášce.

„Ujistilo mě to, že svou práci dělám dobře,“ říká dojatá učitelka. K účasti bylo třeba získat přes sto podpisů dětí i dospělých. Na vánočním jarmarku žáci pro svou učitelku nasbírali 107 podpisů za hodinu a půl.

Z regionálního kola postoupila Karla Ptáčníková do semifinále. „Tři žákyně se mnou jely do Prahy a připravily si scénku, jak u nás vypadá výuka,“ vypráví učitelka. Z jihu Čech byla podle ředitele ankety Slávka Hrzala konkurence veliká. Pořadatelé vybrali i učitelku z Vacova. Ta se stala Jihočeskou Ámoskou.

Před dnešním semifinále byla Karla Ptáčníková nervózní. „Žáci učitele vybavili třemi věcmi, které dokládají jejich vztah, a připravili jim prezentaci, co říct,“ vysvětluje Slávek Hrzal. Jihočeška si s sebou vzala jak jinak než školní časopis. „Pořád si v hlavě šroubuji, jak co budu říkat. Holky mi to připravily rýmovaně, ale nevím, jestli si to budu ve stresu schopná zapamatovat. Uvidím, jak se na to vyspím,“ váhala Karla Ptáčníková, která nevěděla o překvapení, které ji čeká. Letos poprvé totiž v porotě zasedli i semifinalisté.

Když vyhraje putovní korunu a žezlo, domů si je nevezme. „Budou ve škole k vystavení,“ slibuje Karla Ptáčníková. O nejoblíbenějším učiteli České republiky se rozhodne 28. března.