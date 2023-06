Asi rok po narození staršího syna začala přemýšlet nad tím, jak se bude její život vyvíjet dál. A protože vystudovala aranžérskou školu, rozhodla se ji využít. Zkusila své první dekorace na svatební auta, zřídila si facebookové stránky a začala svoji práci propagovat. „Začaly se ozývat první zájemci, což byl opravdu hodně příjemný pocit. Ale hlavní je, že se ozývali další a další,“ vzpomíná Jana.

Výsledkem bylo několik dekorací na auta týdně, tak začala dělat svatební kytice. To už bylo časově mnohem náročnější, než dekorace vozů, a tak se Jana rozhodla přejít do reklamní agentury v Českých Budějovicích. „Dělali jsme polepy aut, billboardy, vizitky, letáky a podobně,“ pokračuje Jana.

Ten půlrok v krajské metropoli sice znamenal stálý příjem, ale život v Českých Budějovicích stojí dost peněz. Logicky následoval návrat do Vimperka. „Ozvala se mi kamarádka, jestli bych jí nepomohla se svatbou. Účesy, dekorace aut, květiny. A tak teď mám i živnost na kadeřnici,“ pokračuje Jana. A protože kvůli vzájemným neshodám se zaměstnavatelem nechtěla po narození druhého syna ve firmě zůstat, je nyní odkázaná na státní podporu, ale hlavně svoje ruce a nápady.

A těch je nepřeberné množství. Malování na obličeje na různých akcích, svatební účesy, výroba barevných příčesků na vlasy, sponky, malování těhotenských bříšek. „Tenhle nápad byl takovou malou revolucí. Zájem je obrovský, stejně tak různé diskuse, zda je to estetické, bezpečné a podobně. Za bezpečnost svých materiálů ručím, ale rozhodnutí zkrášlit si bříško je na každé mamince,“ vzkazuje kritikům Jana.

V současné době se, jak sama říká a hlavně cítí, veze na vlně adrenalinu. Práce se jí daří, zájem o její umění je stále větší a dokáže si najít čas i na své syny, které na akce bere sebou. Díky své povaze nevzdat se může sobě i klukům dopřát dovolenou a výlety, aniž by žádala pomoc od rodičů a čekala jen s nataženou rukou. „Je to fajn pocit umět se o sebe postarat. Mám život ve svých rukou. Svůj, i svých dětí. A já udělám všechno, co můžu, aby byly šťastné…“

Zda to tak je, se můžete osobně Jany Zelenkové zeptat 1. a 2. července pouti ve Stachách.