Lyžaří chtiví radovánek na rakouském Hochfichtu musí tedy letošní zimu objíždět jezero oklikou přes Novou Pec. Přes led jezera to zatím není možné.

Zato až převozníci velkou převozní loď před hlavní sezonou opět spustí na vodu, bude jako nová. Loď totiž prochází velikou rekonstrukcí.

Hornoplánský převozník Karel Kukačka.Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

„Palubu už máme víceméně hotovou,“ popsal Karel Kukačka. „Rekonstrukci provádí loďařská firma Chvaletice. My jsme jejím pracovníkům k dispozici. Sundali navijáky, pacholata, všechny úchyty, výdejky, rolničky, poziční světla atd. a teď to tam s nimi pasujeme zpátky. Očištěné, opískované, nastříkané základní barvou je navařují zpátky a my jim dáváme rozměry, aby věděli, kde přesně to podle technologických výkresů a postupů bylo.“

Loď dostane i novou ovládací kabinu, nebo-li kapitánský můstek. „A teď chlapi začali práce na spodku,“ pokračoval převozník. „Začínají od šikmých boků, pak se vrhnou na dno, což už by mělo jít lépe než horní část paluby.“ Oprava, co se týká svářečských a zámečnických prací, bude pravděpodobně docela rychlá, ale loď bude třeba i nastříkat, a to si žádá vhodné počasí. Po nastříkání budou muset pracovníci čekat, až barva pořádně uzraje – zatvrdne. A teprve poté přijdou na řadu převozníci, aby loď nastrojili strojními prvky. Datum, kdy se loď vrátí na vodu, proto zatím není možné stanovit.

V každém případě loď pak bude jako nová. „Ano, krásná nová loď se starou posádkou,“ smál se Karel Kukačka.

Mezi příští plány patří rovněž úprava Bafala. „Generálka lodi stála veliké peníze, ale pokud by to šlo, třeba s pomocí dotací, chtěli bychom trochu zainvestovat i do malé motorové lodě,“ naznačil Karel Kukačka. „A to, co se týká ovládacích prvků a kapitánské kabiny. Chtěli bychom i tuto loď dát trochu dohromady.“