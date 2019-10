Pohřeb Karla Gotta sledovala v pátek i Jihočeška Libuše Poláková z Českých Budějovic. „Byl to výborný zpěvák, moc ráda jsem si ho poslechla. Kdybych bydlela v Praze a byla bych mladší, tak bych se na pohřeb zlatého slavíka vydala,“ vylíčila důchodkyně, která si ráda poslechne zpěvákovu píseň Stokrát chválím čas a novinku Srdce nehasnou, kde zpívá s dcerou Charlotte. „Je velice smutné, že zpěvákovy děti přišly o tatínka,“ dodala.

Na Žofín, aby vzdal čest Karlu Gottovi, se v pátek do Prahy původně chystal budějovický hudební producent Aleš Trdla. „Ale vzdal jsem to. Bál jsem se, že by se na mě ani nedostalo, i kdybych stál ve frontě celý den. Když se mělo dostat jen na prvních padesát tisíc lidí,“ zmínil s tím, že se na Žofíně očekávalo nad sto tisíc lidí.

Velkou fanynkou Karla Gotta je paní Libuška, která vlastní obchod Street One v budějovické Plachého ulici. „Už deset let si ho pouštíme v obchodě a zní, když je léto, i na ulici. Ženy procházející podloubím zpomalí a zaposlouchají se, je to skoro až zvláštní v této chvátavé době… Karel prostě vnáší klid,“ říká Libuška s tím, že tento týden je opravdu smutný a stejné pocity zaznamenává i u svých zákaznic. Zdůrazňuje ale, že Gott bude znít v prodejně dál. „Stejně jako v srdcích,“ dodává.