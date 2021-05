Důvodů k odchodu z čela JCCR, příspěvkové organizace Jihočeského kraje, má Jaromír Polášek několik. Své rozhodnutí vysvětluje některými změnami, které se teď dějí, aniž je chce blíže specifikovat, dalším je příprava nové, 10leté koncepce rozvoje turismu. Tu přenechá někomu dalšímu.

Skončili i jiní. Kromě JCCR přišly v novém volební období o své ředitele i tři další krajské organizace:

Správa a údržba silnic (ředitel Jan Štícha v prosinci rezignoval, aniž blíže vysvětlil důvody, nahradila ho Andrea Jankovcová)

Nemocnice Č. Krumlov (lékař Jindřich Florián na výzvu hejtmana v lednu odešel kvůli očkování neseniorů, ředitelem se stal právník Vojtěch Remeň)

Krajský úřad (Milan Kučera se vzdal funkce ředitele úřadu 30. 4., důvody nerozváděl. Kraj vede dočasně Lukáš Glaser, vedoucí Odboru legislativy a vnitřních věcí).

„Máme za sebou pětiletou koncepci, která se povedla, a já cítím, že jak Centrála, tak jižní Čechy potřebují novou energii,“ říká. „Nechci ale utíkat, v klidu předám žezlo.“

I proto se rozhodl skončit až ke konci června, zároveň ale na kraji slíbil, že pokud se do té doby nepovede najít nástupce, vydrží ve vedení JCCR dál. „Chci to celé předat, včetně kontaktů, budu i při výběru nového ředitele. Byl bych rád, aby Centrála pokračovala v dnešním tempu a dostala nový elán a energii.“

Svou rezignaci předal na krajském úřadě v polovině dubna. Kam budou jeho kroky směřovat pak, zatím neřeší. „A to do doby, než bude Centrála předaná. Budoucnosti se nebojím, mám dvě ruce a hlavu a v cestovním ruchu, kde chci určitě zůstat, je možností spousta,“ uzavírá.

Františka Talíře odchod netěší

František Talíř.Zdroj: Deník/ Radka DoležalováRada Jihočeského kraje bude rezignaci Jaromíra Poláška oficiálně probírat až příští týden. „Už jsem o tom s ním ale mluvil dříve a na rovinu přiznávám, že nemám radost, že odchází, nicméně jeho osobní důvody naprosto respektuji,“ okomentoval Poláškovy plány František Talíř (KDU-ČSL), náměstek hejtmana pro životní prostředí, regionální rozvoj a cestovní ruch. „Patří mu jednoznačně velké poděkování za to, co tu za těch šest let vybudoval.“ Dodává, že je vidět, že brzy již bývalému řediteli JCCR jde o cestovní ruch v kraji. „Doufám, že brzy společně a v klidu, prostřednictvím výběrového řízení, najdeme jeho nástupce.“