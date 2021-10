Jak sama iniciátorka Zuzana Čapková prozradila, vlastní psa a ve městě pro čtyřnohé přátele není mnoho vyžití. „Máme psa a ve městě pro ně není mnoho prostoru. Chodíváme na hřiště na Máj, nebo Vltavu, ale z místa bydliště je to více než hodina pěšky. Časově je to nevýhodné a pro štěňata je to i fyzicky příliš daleko,“ konstatovala.

Ideální pro socializaci

Snaží se co nejvíce chodit ven. „Utíkáme do přírody, ale někdy se nepodaří a hledáme dostupné místo, kde bychom při hraní, nebo výcviku nevyrušovali okolí a zároveň byli v bezpečí,“ vysvětlila Zuzana Čapková, které je toho názoru, že se psi musí socializovat celý život. „Na to je hřiště, kde se mohou s jinými psy setkávat, ideální,“ poznamenala.

K realizaci si proto vybrala lokality, kde by takový prostor mohl chybět i spoluobčanům. „V lokalitě okolo Pražského předměstí, centra, Palackého náměstí, agility hřiště opravdu schází,“ uvedla Čapková.

Bezpečný prostor pro chovatele

Chtěla by vytvořit bezpečný prostor, který mohou volně využít všichni majitelé psů v Českých Budějovicích. „Prostor, který jsme zvolili, je nevyužívaný a je v blízkosti centra a těsné blízkosti záchytného parkoviště. Zároveň je to další místo, kde by se mohli setkávat lidé se stejnými zájmy,“ přidala další výhody.

Do budoucna si umí představit i vzrostlé stromy. „Zasazení hřiště do takového „parku“, ale na to by momentálně nestačil rozpočet,“ dodala Zuzana Čapková.

Projekt Zuzany Čapkové - Agility hřiště



"Nevyužívaná část pozemku by se tak mohla proměnit ve výcvikovou, venčící a odpočinkovou zónu. Projekt se dá tvořit podle již hotového projektu na sídlišti Máj. Vybudování tohoto hřiště stálo 360 tisíc korun. Pozemek je nutno oplotit a zabezpečit brankou, ideální by bylo ho vybavit stejně jako na Máji agility překážkami, odpadkovými koši a lavičkami. Vybrané pozemky v majetku města jsou momentálně nevyužívané a nejsou v blízkosti obytné zóny, takže psi nebudou obyvatele ani rušit."

HLASOVAT LZE ZDE