Chci psát pro svůj věk, říká 17 letý autor

České Budějovice – Sedmnáctiletý Marek Kos se od ostatní středoškoláků příliš neodlišuje. Chodí do kina, čte, hraje basketbal. Mladík, který studuje obor média a žurnalistika, ale napsal v patnácti letech knihu pro teenagery, která vyšla před třemi týdny, s názvem Madison Winslentová: Svět v planetě.

Před nedávnem vyšla sedmnáctiletému studentovi z Českých Budějovic Marku Kosovi prvotina, kterou napsal už před dvěma roky.Foto: Archiv Marka Kosa

„Ani nevím, jak se mi to povedlo,“ říká mladík, který si přál „být slyšet“. „Pak jsem přišel jednou z kina a věděl jsem, že příběh filmu byl napsaný podle knížky. Zaujalo mě, jak tohle mohl někdo vymyslet. Řekl jsem si, že to musím taky zkusit. Hned jsem věděl, o čem budu spát,“ vypráví chlapec. Přemýšlel ekonomicky. Z vlastních zkušeností věděl, jaký žánr mladí čtou. Proto vymyslel fantasy příběh se čtrnáctiletou hlavní hrdinkou. „Proč je hlavní postava holka se mě ptá každý,“ směje se mladík a vysvětluje: „Měl jsem na základce starší kamarádku, která mi odešla a přestali jsme se vídat. Promítl jsem si jí do toho textu, abych byl pořád s ní. Ona to ví a je poctěna.“



První knihu četla Markova maminka, která zprvu nevěřila, že ji Marek dopíše, poté nemohla uvěřit, že to napsal opravdu její syn.

Titul křtil 23. října v českobudějovické restauraci Citro. Zprvu měl z knihy, kterou viděl poprvé, rozporuplné pocity. „Pak jsem si řekl, že když tu obálku někdo uvidí, flákne ho do očí,“ pochvaluje si nakonec barevný přebal.



Marek Kos hledal dlouho, kde by mu knihu vydali. Velká nakladatelství se neozvala vůbec. Až nakladatelství Barbara, které vše kromě korektora hradilo. Nyní Marek píše druhý díl, zda bude třetí se uvidí. V šuplíku má další příběhy, tentokrát pro starší mládež, chce totiž psát pro svůj věk.



„Je to o sebedůvěře a o snění, taky se člověk nesmí bát,“ radí mladík, jak na to.