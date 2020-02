Květa Tůmová, která žije v Borovanech, se narodila 29. února 1960. Opravdové narozeniny proto má jen jednou za čtyři roky, když je přestupný rok. A právě ten letošní rok je delší než běžný díky dnešnímu devětadvacátému dni v únoru. A tak, kdyby Květa Tůmová, učitelka Česko-anglického gymnázia, slavila narozeniny vždy jen 29. února, lidé by jí přáli teprve k patnáctinám. Chemikářka ale slaví 28. února, není-li přestupný rok.

„Letos to krásně vyšlo a těším se na velkou sobotní rodinnou oslavu v Borovanech,“ říká s úsměvem na tváři učitelka chemie a biologie. „V posledních letech učím pouze chemii a pořád mě to hodně baví. Největší radost mám, když si studenti užívají pokusy a mají chuť mé obory dále studovat na vysoké škole. Ráda pro ně připravuji i školní exkurze,“ prozrazuje, co ji těší. V dubnu pojede se studenty na dva dny do Dolních Vítkovic poznávat, jak se vyrábí železo. „V září se vydáme až do největšího vědeckého centra CERN u Ženevy,“ plánuje.

Zájezdy připravuje i pro dospělé, se kterými jezdí jako průvodkyně českobudějovických cestovních kanceláří. „To je můj velký koníček. Největší radost mi ale dělají mé děti a vnoučátka. A pro celou mou širokou rodinu a všechny přátele si přeji hodně zdraví,“ říká učitelka.

Její hodiny chemie a biologie nejsou jen o nudném přednášení a biflování. Zve do nich také špičkové odborníky z medicíny, energetiky nebo ochrany přírody. Její úsilí neuniklo ani Učené společnosti České republiky. V minulosti si Květa Tůmová v Karolinu převzala ocenění za podporování zájmu o vědu.