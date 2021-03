Chlapeček Tomáš ze strakonického babyboxu je moc velký

Chlapeček Tomáš, kterého kdosi ve čtvrtek 18. března v 18.14 hodin vložil do strakonického boxu, může být považován za pohřešované dítě. Myslí si to primář dětského oddělení nemocnice MUDr. Martin Gregora, který měl ten večer službu. „Má téměř pět a půl kilogramu, takže je to přibližně čtyřměsíční kojenec. V žádném případě nejde o novorozeně,“ říká Martin Gregora.

Babybox ve Strakonicích. | Foto: Deník / Petr Škotko

na jihu Čech ZDE. To představuje velký problém. Podle něj už má dítě někde svého pediatra, kartu, záznamy o očkování. Anebo ho ještě nikdo neviděl. Bohužel, v silách lékařů ale není možné tyto údaje zjistit. „Informovali jsme Orgán sociálně právní ochrany dětí a další postup je na něm. Chlapeček bude zatím přes víkend umístěn na našem oddělení,“ dodal Martin Gregora. Ve hře je totiž i možnost, že se rodiče nakonec přihlásí. Další možností je umístění do pěstounské rodiny. V případě chlapečka z 18. března jde o 217. dítě v České republice, které bylo vloženo do zařízení babybox. „Ve Strakonicích jde o třetí dítě,“ doplnil ředitel nemocnice Tomáš Fiala. Babybox ve Strakonicích zachránil třetí dítě. Chlapec dostal jméno Tomáš Přečíst článek › Babybox vedle hlavního vjezdu do strakonické nemocnice byl uveden do provozu 23. března 2009 jako druhý na jihu Čech. Děti v Jihočeských babyboxech.Zdroj: Deník/Miroslava Jindrová Poprvé se otevřel 7. října 2011 ve 12.47 hodin, kdy v něm sestry strakonické nemocnice nalezly zdravého chlapce. Podruhé pak 21. září 2017 v 1.45 minut po půlnoci. Tehdy šlo holčičku. O rok později byl původní baby box vyměněn za nový typ, a to v pátek 23. března. Jeho životnost má být deset let.

