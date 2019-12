Ve čtvrtek dopoledne našli jihočeští zdravotníci v budějovickém babyboxu miminko. Jedná se o druhé dítě. Prvním byla loni v říjnu holčička. Dostala jméno Ivanka.

Babybox v Českých Budějovicích. | Foto: ZZS JčK

Když vyjela ve čtvrtek Lucie Turková s rychlou do práce, ještě netušila, že povede její cesta k novorozeněti. „Byla to radost dozvědět se, že nás volají k miminku. Vypadalo krásně, to člověku udělá radost,“ popsala zdravotnická záchranářka své pocity, když v českobudějovickém babyboxu uviděla chlapečka.