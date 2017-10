Chovatelé v Horní Stropnici opět chystají společnou výstavu

Horní Stropnice - Již 3. společnou výstavu chovatelů z regionu chystají v Horní Stropnici.

O posledním říjnovém víkendu ve dnech 28. – 29. 10. 2017 se uskuteční v Horní Stropnici výstava chovatelů. Tentokrát ji pořádají základní organizace: Horní Stropnice, Trhové Sviny a Jílovice u Trhových Svinů. K vidění budou také zvířata z okolních okresů jako je Český Krumlov, Tábor a Jindřichův Hradec.



Letošní výstavy se zúčastní 71 vystavovatelů, z toho je 17 mladých chovatelů. Vystaveno bude 150 ks králíků 25 plemen, 41 voliér holubů, 32 plemen a barevných rázů a 58 voliér vodní a hrabavé drůbeže. Vystaveny budou hlavně slepice, husy a kachny, ale také dvě krůty a perličky. Chybět nebude ani ukázková expozice okrasného ptactva. Po celou dobu výstavy bude prodej dušičkových věnců a vazeb a prodej medoviny.



Návštěvníci mají možnost nákupu kvalitních chovných zvířat na nadcházející sezonu. Ti, kteří chtějí něco koupit do svého chovu, doporučuji navštívit výstavu v sobotu dopoledne.



Výstava se koná v chovatelském areálu u kostela, za budovou bývalé fary. Výstava je umístěna v krytých prostorách, takže v případě nepříznivého počasí nemusejí zájemci odkládat návštěvu výstavy.



Výstava je otevřena pro veřejnost v sobotu 28. 10. 2017 od 8.00 – do 18.00 hodin a v neděli 29. 10. 2017 od 8.00 hodin do 12.00 hodin. V neděli od 11.30 hodin proběhne slavnostní předání čestných cen a pohárů.



K návštěvě výstavy všechny zájemce z řad chovatelů i veřejnosti zvou chovatelé z pořádajících organizace.



bližší informace lze získat na kontaktech: ambrozjiri@seznam.cz nebo mobil 606 882226.



Jiří Ambrož, jednatel výstavy