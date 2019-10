O víkendu ve dnech 26. – 27. října 2019 se uskuteční v Horní Stropnici již 5. společná výstava chovatelů základních organizací Českého svazu chovatelů z Horní Stropnice, Trhových Svinů a Jílovic u Trhových Svinů. K vidění budou také zvířata z okolních okresů jako je Český Krumlov, Tábor a Jindřichův Hradec.

"Letošní výstavy se zúčastní 66 vystavovatelů, z toho bude 11 mladých chovatelů," říká jednatel výstavy Jiří Ambrož. Návštěvníci se mohou těšit na téměř dvě stovky králíků, 35 voliér holubů a 44 voliér vodní a hrabavé drůbeže. Chybět nebude ani ukázková expozice okrasného ptactva. Zároveň bude možné nakoupit kvalitní chovná zvířata na nadcházející sezonu. "Těm, kteří chtějí něco koupit do svého chovu, doporučuji navštívit výstavu v sobotu dopoledne," zmínil Jiří Ambrož.

Výstava se koná v chovatelském areálu u kostela, za budovou bývalé místní fary. Výstava je umístěna v krytých prostorách, takže i v případě nepříznivého počasí nemusejí zájemci odkládat návštěvu akce. Výstava v Horní Stropnici je otevřena pro veřejnost v sobotu 26. 10. 2019 od 8 – do 17 hodin a v neděli 27. 10. 2019 od 8 hodin do 12 hodin. V neděli od 11.30 hodin proběhne slavnostní předání čestných cen a pohárů. "K návštěvě akce srdečně zveme nejen chovatelskou veřejnost," zdůraznil Jiří Ambrož.

Cestu do Horní Stropnice lze spojit s návštěvou nedalekého poutního místa Dobrá Voda v Novohradských horách, odkud je mimořádný výhled na Novohradsko a část Třeboňska a další krásnou vyhlídku do kraje najdou zájemci jen v pár kilometrů vzdálené Hojné Vodě z terasy, kde je zavěšen Zvon smíření. V Nových Hradech je možné navštívit Bramborování v kovárně 26. 10. 2019 od 13 hodin a 27. 10. 2019 od 17 hodin, nebo slavnosti na hradě 27. 10. 2019 od 10 do 15 hodin.