Co se za třicet jedna let, kdy McDonald’s v Česku působí, nejvíce změnilo?

Vnímám to tak, že nejvíce se změnil způsob prodeje i výroby, kdy McDonald’s nejenže sleduje a přejímá trendy, ale většinou je i sám nastavuje. U prodeje jde například o objednávání ze strany hostů za pomoci samoobslužných kiosků nebo nyní zaváděné objednávání pomocí aplikace přímo u stolu či z auta, kdy si objednávku vyzvednete na určeném místě na parkovišti. Co se týče výroby, je to již několik let zavedená příprava sendvičů až v době objednávky. Jsou ale i věci, které se nemění, jako například kvalita a čistota na nejvyšší úrovni. A ještě jedna věc, kde došlo ke změně, mě napadá, a to je náročnost našich hostů. Jejich nároky se postupně zvyšují, a tak nás i toto stále posouvá dopředu.



Festival Hrady CZ dobývá Rožmberk s kapelami Kabát a Kryštof

V dnešní době je obrovský tlak na udržitelnost a zároveň zdravý životní styl. Jak se vám daří vypořádávat se s výzvami, které tyto trendy přinášejí?

Udržitelnost je pro společnost McDonald’s jedno z nejdůležitějších témat již desítky let, stále proto pracuje na nových technologiích, které ji posouvají dál. Dlouhodobě třídíme odpad za naše dodavatele i zákazníky, k velkému posunu došlo v obalové politice a v redukci plastů v nich obsažených. Zelené prvky se u nás od loňského roku začínají promítat také do technického zázemí a zařízení nově otevřených restauracích. Vysoké nároky má společnost i na své dodavatele. Co se zdravého životního stylu týče, je to trend, který i my v naší nabídce zohledňujeme. Zákazníci si u nás mohou dát saláty s grilovaným masem nebo třeba wrapy s čerstvou zeleninou, v nabídce máme také řadu Veggie, v níž je maso nahrazeno zeleninovou plackou. V nabídce máme také bezlepkové housky pro zákazníky s intolerancí.



McDonald’s je bezpochyby nejoblíbenějším fast foodem v Česku. Čím to podle vás je?

Myslím si, že významnou roli hraje kvalita a cena produktu, které máme v docela široké nabídce našich restaurací včetně McCafé. Nemalý vliv má i dlouholetá tradice a fakt, že McDonald’s je jednou z nejsilnějších globálních značek. Lidé oceňují také to, že ať se na světě nachází v podstatě kdekoliv tak ví, že v našich restauracích dostanou všude stejně kvalitní jídlo a nemusí se tak ničeho bát. Podíl na popularitě má určitě i fakt, že sledujeme trendy a zohledňujeme je jak v nabídce, tak třeba také v zařízení restaurací a dalších službách.



Motorkář měl v poledne tři promile. Ujíždění před policií skončilo karambolem

Ačkoliv je tu McDonald’s už přes třicet let, zdá se, jako by hlavním zákazníkem byli především teenageři a mladí dospělí. Je to skutečně vaše hlavní cílová skupina?

Naše cílová skupina je velmi široká, mezi zákazníky vidíte rodiče s dětmi, mládež, lidi v produktivním věku, ale i třeba seniory, kteří si přišli dát kávu a dezert do McCafé. Cílové skupiny oslovujeme přes různé kampaně, ale více by se k tomu asi mohl vyjádřit náš marketing. Ale jak říkám, záleží na povaze sdělení, náborové kampaně jsou cíleny jinak než třeba uvedení limitované produktové nabídky.

Patří k největším hitovkám stále cheeseburger, nebo se chuťové priority Čechů změnily?

Chutě Čechů se sice tříbí, základ ale v podstatě zůstává, alespoň dle našich prodejů, stejný. Největší poptávka je po klasických cheeseburgerech a našich hranolkách, dále pak tradičním Big Macu, dlouhá léta se obrovské popularitě těší limitka v podobě Sýrové sezóny, po které se zákazníci každoročně ptají s několikaměsíčním předstihem.



Michal Mládek provozuje coby franšízant desítku restaurací McDonald’s.Zdroj: Archiv M. Mládka

Franšíza má jasně daná pravidla, člověk nemá moc prostoru pro vlastní iniciativu. Neměl jste někdy chuť otevřít si raději nějakou vlastní restauraci bez jakýchkoliv omezení?

Neměl! Mít za zády tak silnou značku s nejlépe propracovaným systémem na světě, s takovou popularitou a historií, to bych nebyl dobrý obchodník.



Simona Vlčková