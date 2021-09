Populárně-naučnou Mezinárodní noc pro netopýry bude v pátek 10. září hostit od 19 hodin Chýnovská jeskyně. Účastníci se podle zástupce vedoucího Chýnovské jeskyně Františka Krejči seznámí s životem, ochranou i s vědeckým výzkumem netopýrů. „Informovat o životě zvláštních savců z řádu letounů bude tradičně Vladimír Hanzal z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR společně s pracovníky naší jeskyně. Součástí programu je přednáška o životě těchto jedinečných živočichů, metody výzkumu a monitoringu, soutěž o ceny a především pak ukázky živých netopýrů,“ naznačil František Krejča.

Akce se v Chýnovské jeskyni koná každoročně už od roku 2001, letos se uskuteční tedy už 21. ročník v pořadí. Organizátoři názorně vysvětlí vše o netopýrech, žijících nejen na našem území a vyvrátí i různé pověry, které tyto létajícího savce doprovází. Zajímavostí může být sledování netopýrů pomocí hlasových detektorů, ukázky měření a určování jednotlivých druhů.

Chýnovská jeskyně je jednou ze čtrnácti zpřístupněných jeskyní provozovaných Správou jeskyní České republiky (SJ ČR). Objevena byla v roce 1863 při práci v lomu. Po nejnutnějších úpravách se ještě na konci 19. století stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území České republiky. Dodnes jsou zachována původní kamenná schodiště a prohlídka je malou romantickou exkurzí do historie.

Jeskyně nedaleko Dolních Hořic vznikla rozšiřováním puklin korozí, přičemž na charakteru chodeb se zároveň podílela i mechanická činnost vod. Chýnovské podzemí vyniká barevností stěn a stropů, kde bílé, žluté a hnědé polohy mramorů střídají tmavé vrstvy amfibolitů. „Tyto dvě horniny se podílely i na vzniku pozoruhodných stropních útvarů, nazývaných oka, která jsou typická právě pro Chýnovský kras,“ zmínil František Krejča. Zatím známá délka jeskynního systému, který ještě zdaleka není zcela prozkoumán, je více než 1400 metrů. Po 260 metrů dlouhé turistické trase sestoupí návštěvníci do hloubky 51 metrů pod povrch, až na hladinu podzemního toku.

U vstupu do jeskyně se v současnosti staví nové návštěvnické centrum, které bude veřejnosti k dispozici již v příští sezoně. „Návštěvníkům nabídne kromě potřebného zázemí i ucelenou expozici o Chýnovském krasu, včetně unikátní virtuální prohlídky trvale zatopených prostor,“ sdělil Krejča.

Chýnovská netopýří noc je součástí akcí, kterými si tuzemské zpřístupněné jeskyně připomínají letošní Mezinárodní rok jeskyní a krasu 2021 – International Year of Caves and Karst (IYCK). Správa jeskyní ČR do něj vstupuje s mottem „Pečujeme o jeskyně, abyste je mohli poznávat, porozumět jim a společně s námi chránit“.

Předchozí Noc pro netopýry se konala u jesenické Jeskyně Na Špičáku 20. srpna, při příležitosti IYCK připravuje SJ ČR i další akce. „Kromě úspěšně završené série koncertů houslisty Jaroslava Svěceného Krasové hudební léto 2021 jsou to například výstavy o ochraně krasového podzemí ve vstupních budovách jeskyní Punkevních a Bozkovských dolomitových. Odborná konference o ochraně podzemí bude v Blansku 17. a 18. září,“ uvádí ředitel SJ ČR Lubomír Přibyl.

Ve Zbrašovských aragonitových jeskyních v Teplicích nad Bečvou je k vidění i výstava objektů Libora Sošťáka „Můj rezavý svět“.