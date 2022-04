Chystá se pouliční mejdan. Džubox bude vozit písničky z pohádek

Pouliční mejdan s pohádkovým džuboxem se živou hudbou chystá Malé divadlo. Inscenace Best of pohádkový Džubox navazuje na projekt z období koronakrize. Šéf Malého divadla Petr Hašek vysvětluje, o co šlo: „Protože jsme nemohli hrát, hledali jsme způsob, jak se dostat k divákovi. Pořídili jsme si dodávku z roku 1982.“

Džubox. | Foto: archiv Jihočeského divadla

Dodávkou se pak divadelníci dopravili za diváky a hráli pod širým nebem. Zprvu Džubox JeDe, jak se tehdy inscenace jmenovala, nabízel písničky z her, které jste v Malém divadle mohli vidět. „Před Vánoci se nám džuboxem povedlo vykouzlit dobrou náladu, a tak jsme se rozhodli, že projekt rozvineme dál,“ vzpomíná Petr Hašek. „Protože vznikla kapela Malého divadla, rozhodli jsme se, že chceme písničky do dodávky. Oslovili jsem deset různých skladatelů, aby na motivy jednotlivých pohádek složili písničky,“ přibližuje Petr Hašek, jak se nápad rozšířil. K písním z deseti nejoblíbenějších pohádek od Zlatovlásky, přes Kohoutka a slepičku až po pohádku O neposlušných kůzlátkách vytvořil režisér Jiří Jelínek loutkové klipy. „Hudba bude totiž tentokrát ještě zdivadelněná,“ dodává Petr Hašek. Jiří Jelínek také napsal texty k písním. Jako scénu využijí herci dodávku a její okolí. Poprvé si písničky z džuboxu můžete pouštět ve čtvrtek 14. dubna v 15 h na náplavce u Dlouhého mostu. Poslechnete si je opět v úterý 19. dubna a ve středu 20. dubna od 16 h v na rohu Jihočeského divadla u „modrého mostu“. O inscenaci je prý velký zájem. „Budeme hrát hodně přes léto, v Blatné a v rámci Léta s Jihočeským divadlem a budeme také otevírat Skupovu Plzeň,“ vyjmenovává Petr Hašek. V plánu jsou také školní představení a letní hraní ve Volyni.