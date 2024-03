Volba stavebního materiálu pro nosnou konstrukci domu je základ, se kterým se potká každý stavebník. Hlavní roli při výběru sehrává mnoho faktorů - osobní preference, zkušenosti, cena, životnost i rychlost výstavby. Popularitu keramického materiálu dokládá mimořádné množství staveb po celém světě. A oblibu si získal i u stavebníků v Česku, kteří podle svých slov zvolili ověřený materiál po generace, jenž je navíc budoucností ve stavebnictví.

Jednovrstvé zdivo T-Profi. | Foto: Wienerberger

Pokud člověk plánuje stavět dům, měl by myslet především na to, aby mu dlouho vydržel a nevyžadoval zásadní údržbu a s tím spojené investice v rámci užívání stavby. Tedy odolnost a dlouhá životnost je při výběru stavebního materiálu pro obvodovou konstrukci domu zásadní. A právě pálená cihla tyto požadavky bez kompromisů splňuje a stala se tak osvědčeným a ověřeným stavebním materiálem po generace. Navíc s neustálým technologickým vývojem dochází ke zkvalitňování produktů dostupných na trhu a lze ho tak označit za pořádný materiál budoucnosti.

Jak to vidí soukromí investoři

Investor Jan Huber po dlouhém bádání mezi dostupnými materiály na trhu vsadil právě na pálenou cihlu. „S projektantem jsme dlouho řešili, co jsou zásadní vlastnosti, které by dům měl plnit. Samozřejmě dům musí být odolný a s dlouhou životností. Zásadní pro mě také bylo, aby vybraný materiál propouštěl, co nejméně hluku, a tedy měl skvělé akustické, ale také tepelněizolační vlastnosti. Pak už jsme měli takřka jasno - pro můj projekt navrhl keramické zdivo a po pečlivém srovnání s ním musím souhlasit.”

Porotherm 38 EKO+Profi.Zdroj: Wienerberger

Pálenou cihlu pro svou stavbu zvolil také veslař Ondřej Synek, který si tento materiál vybral pro realizaci „roubené” chaty v horách. Jak sám popisuje, zásadní pro něj byla odolnost stavebního materiálu, a to především s ohledem na místní počasí. „Přiznám se, že jsem původně chtěl opravdu pravou roubenou chalupu. Ale místní stavitelé i architekt mi to rozmluvili. Vlivem sesychání se dřevo rozestupuje a je větší práce s pravidelnou údržbou, obzvlášť v horských oblastech. Zvolili jsme tedy klasickou pálenou cihlu plněnou minerální vatou,” popisuje.

Cihlářský svaz Čech a Moravy (CSČM) potvrzuje a shrnuje i další vlastnosti, které stavebníky přesvědčily, aby své projekty realizovali z pálených cihel:

+ Dobrý přítel svépomocníků

+ Bezpečí pro rodinu a dlouhá životnost stavby

+ Teplo domova

+ Zdravý domov z přírodního materiálu

+ Investiční hodnota



Svépomocník Dominik Franěk vyzdvihuje kromě funkčních vlastností pálené cihly snadnou manipulaci při stavbě svépomocí. „Překvapilo mě, jak snadno zdění jde. U jednovrstvého zdiva je stěna tvořena pouze cihlou, vnější a vnitřní omítkou, takže práce postupuje rychle. Člověk za den zvládne jednu nebo dvě řady. Pomocníky skoro nepotřebujeme, a tak zdím většinou sám. Nejdéle trvá nosit cihly,“ shrnuje praktické zkušenosti.

Hrubá stavba v jižních Čechách.Zdroj: Wienerberger

Ačkoliv se v posledních letech mluví o trendu staveb z pórobetonu nebo dřeva, prim stále hraje pálená cihla. To, že stavebníci stále převážně staví z cihly, vyplývá také z výsledků průzkumu Ipsos, který si nechala společnost Wienerberger mezi investory udělat. Cihlu si jasně zvolilo 40 % stavitelů. Jako hlavní důvody uvádí tradici, snadnou dostupnost a dlouhou životnost. Druhý v pořadí skončil pórobeton a beton s 15 %. Dřevo by si pro svou stavbu zvolilo 12 % z dotazovaných lidí. Ostatní investoři se zatím pro výběr materiálu nerozhodli a stále mapují trh. „Je logické, že lidé stále preferují cihlu jako pořádný stavební materiál, především proto, že základ je kvalitní konstrukce. Pokud si zákazník totiž zvolí správný materiál pro obálku domu, ušetří si tak v budoucnu mnoho starostí. Obvodové zdivo je nejdůležitější částí celé stavby a s pálenou cihlou stavebník sází na jistotu,“ říká za Porotherm Roman Busta, ředitel divize hrubá stavba společnosti Wienerberger.