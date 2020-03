Do třetího podlaží IGY Centra ve středu 11. března nikdo po eskalátoru nejede. Promítání bylo v souvislosti s nařízením vlády v rámci prevence proti šíření koronaviru zrušeno. Za kasou sedí jediná pokladní Alena Irholcová.

V multikině CineStar v IGY Centru bylo ve středu 11. března pusto prázdno. | Foto: Deník / Kamila Dufková

"Dnes tu jsem od půl jedné a dosud přišlo jen pět lidí," říká dívka. Jedna paní vrátila vstupenky na úterní Dámskou jízdu, kde se měl promítat v předpremiéře snímek 3Bobule. Jeden pár chtěl dokonce vrátit poukázky. To však není možné. "Vracíme peníze za vstupenky a vždy se omluvíme," vysvětluje Alena Irholcová, co je jejím úkolem. "Lidé to akceptovali a většinou věděli, že my za to nemůžeme," dodává.