Od prvního ledna 2020 bude v České republice zřejmě platit povinné čipování psů. Počítá s tím novela veterinárního zákona. Povinnost se netýká psů, kteří byli označení tetováním před 3. červencem 2011.

Pro majitele chlupáčů to tedy znamená, že by měli ne-chat psa označit čipem nejlépe do Vánoc. Pokud zvíře nebude načipované, znamená to, že nemá platnou vakcinaci proti vzteklině.

Lucie Míková z českobudějovické Veterinární kliniky Vltava povinnost označení psů vysvětluje: „Pokud přijde majitel načipovat pejska až v lednu, tak ho veterinář automaticky naočkuje, i když pes bude mít v danou chvíli platnou vakcínu,“ říká. A dále vysvětluje: „Když máte psa naočkovaného v říjnu letošního roku a přeočkování je nutné za rok, ale nebude očipovaný a vy jej půjdete očipovat až po Novém roce, tak zvěrolékař píchne psovi vakcínu znovu,“ upozorňuje veterinářka.

Pes může být podle zvěrolékařky očkovaný a očipovaný zároveň.

Komora veterinárních lékařů ČR popisuje, že jde o mikročip velikosti rýžového zrna, který je umístěný v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí. Zákrok není pro zvíře bolestivý.

Veterinářka Lucie Míková z českobudějovické Veterinární kliniky Vltava bere ohled na páníčky, kteří k ní chodí se psy léta. „Když k nám pes chodí pět let, pravidelně ho očkujeme a budu ho vakcinovat letos v září a majitel s ním přijde v lednu na čipování, tak už ho přeočkovávat nebudu, protože zvíře znám a vím, že sem chodí,“ vysvětluje zvěrolékařka s tím, že když majitel psa čipovat nechce, protože je s ním pouze doma na zahradě, nelze ho nutit. „Pokud pes nemá mikročip a poraní člověka, jedině tehdy může zvěrolékař nahlásit na veterinární správu, že čip nemá. To znamená, že nečipovaný pes, i když je očkovaný na vzteklinu, bude nahlášen,“ popisuje postup zvěrolékařka Lucie Míková.

Zavedení mikročipu zvíře nebolí a je rychlé. Cena za mikročip vychází od 400 do 1000 korun.

Obyvatelé Budějovic čipování čtyřnohých kamarádů většinou kvitují. „Podle mě je čipování dobré, protože v případě ztráty psa nebo únosu je pes dohledatelný. Mám fenku německého ovčáka, je jí půl roku a je čipovaná,“ říká Jana Fučíková.

V Českých Budějovicích je přihlášených 7852 psů, čipovaných 4900. Náměstek primátora Petr Holický uvedl, že od ledna 2014 jsou osvobozeni od poplatku držitelé psa označeného trvalým způsobem, tedy elektronickým čipem nebo tetováním, avšak za podmínky, že držitel takového psa splnil ohlašovací povinnost. Majitelé za jednoho čtyřnohého přítele zaplatí v krajském městě tisíc korun.