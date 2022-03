Jak informoval náčelník T. K. Orion v Českých Budějovicích Lukáš Lejsek, do klubovny na Pasovské ulici během pondělí a úterý dorazilo s dary více než sto lidí. "Očekávali jsme, že pojedeme do Prahy osobákem, nakonec jsme vypravili přeplněnou čtyřmetrovou dodávku. Dnes je to již na cestě do Užhorodu, kde to spřátelené organizace budou distribuovat lidem v nouzi," přiblížil.