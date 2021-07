Už nějakou dobu se v Horních a Dolních Slověnicích, které spadají pod Lišov, řeší jedno téma – zbourání fary (která už ale zbouraná je) a trojice nedalekých mostů. Proti sobě stojí na jedné straně město Lišov a kraj, které tím chtějí vyřešit dopravní situaci v obou obcích, na straně druhé historici a památkáři, kteří objekty brání.

Už loni ke konci roku zbourali v Dolních Slověnicích faru. Do budoucna zde chtějí zbourat i trojici mostů, na jejich místě vyrostou mosty nové, širší. | Foto: Deník/Martin Tröster

Nutno říct, že atmosféra je někdy hodně napjatá. To je do určité míry pochopitelné, vždyť obě strany chtějí přeci to, co je v nejlepším zájmu. Co je horší, je způsob, jakým to dělají – vzájemně se osočují ze špinavostí, mluví o nezákonnosti chování, posílají připomínky. A tak se občas zdá, že více než o zájmy lidí, kteří zde žijí, jde o to necouvnout. Už z principu.