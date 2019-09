Sedmdesát let vzdělávání mladých lidí má za sebou vltavotýnské gymnázium a včera to náležitě oslavilo.

Gymnázium v Týně. | Foto: Archiv školy

Vyučovalo se sice jako jindy, ale jak to ve třídách v hodinách chodí, se mohl přesvědčit každý, kdo školu v rámci Dne otevřených dveří navštívil. A bylo to i hodně bývalých studentů. Hlavně ti zaznamenávali do pamětní knihy své dojmy z návštěvy školy po letech. Ředitel školy Milan Šnorek chválil studenty a kantory, kteří připravili občerstvení – prostě navařili a napekli, aby měl bufet příchozím k prohlídce gymnázia co nabídnout. Pak se mnozí těšili na večerní ples v Sokolovně.