České Budějovice – Hasiči ve středu uspořádali krajskou soutěž pro děti ze základních škol. Na soutěžící čekalo osm náročných disciplín, poradili si s nimi všichni.

Poklidné dopoledne náhle přehlušuje zvuk houkajících sirén. Vzápětí přijíždí červené hasičské auto a z něj vybíhá pět neohrožených záchranářů. Bez zaváhání berou do ruky hadice a v mžiku zkrápějí okolí proudy vody. Něco je však jinak. Zásah neprovádějí ostřílení profesionálové, ale parta Smíšků.



Marek Daniel ( 10), Jan Krizan (12), Iva Mayerová (9), Šárka Matějů (12), Vendula Slavíková (10) a jejich učitelka Simona Doleželová z prvního stupně základní školy ve Studené tvoří jeden z dvanácti týmů, které se ve středu zúčastňují krajské soutěže Mladý záchranář – hasičem v akci, kterou pořádá Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Dějištěm je centrální stanice na budějovické Pražské třídě.



Na soutěžící čeká osm stanovišť, kde prověří jak fyzické schopnosti, tak i teoretické znalosti o požární ochraně. Každý z týmů má odborný dohled, Smíšky doprovází hasič Jiří Jenis. „Pěkné body, tak teď budeme zjišťovat příčinu požáru," komentuje výkon svěřenců a děti se posouvají o stanoviště dál. Ještě před hašením si Smíšci zkoušejí ohlášení požáru na operačním středisku a absolvují jednu z nejatraktivnějších disciplín, takzvané bludiště. Jde o překážkovou dráhu v drátěné kleci. Už tak adrenalinový zážitek ještě umocňuje tma, červená světla, houkající sirény i podmanivá hudba z televizního seriálu Akta X.

„Dobrý, počkáme na všechny, nechvátejte… Bacha… Dobrý… Dobrý… Au…Teď musíme dolů," povzbuzují se Smíšci. „V bludišti jsme ztratili cestu, ale pak jsme ji našli," chlubí se venku.



Kromě nich se na tuto disciplínu těší i ostatní družstva. Třeba Hašmeni z prvního stupně základní školy v budějovické Pohůrecké ulici. Vítek Fyrbach (10), Kryštof Vondruška (11), Kristýna Dvořáčková (12), Lukáš Grimbosch (11), Tereza Mrázová (11) a jejich učitelka Andrea Mašková se na soutěž připravují spíše po stránce teorie, nevynechají však ani fyzické tréninky.

Stupně vítězů

Mladší kategorie (1. -5. třída)

1. Vítr, ZŠ a MŠ Větřní

2. Merkuři Lišov

3. Borovanští Soptíci

4. Smíškové Studená

5. Hašmeni, Pohůrecká ČB

6. Gepardi, Lišov



Starší kategorie (6. – 9. třída)

1. Veselí záchranáři (Veselí n/ L.)

2. Machři, Lišov

3. Božani, Velešín

4. Jetma CZ, J. Hradec

5. Tornádo, Větřní

6. Hasičky Zhoř, Planá n/ L.

„Učili jsme se z papírů, které nám dali ve škole. Taky jsme trošku běhali," svěřuje se závodnice Kristýna. Obdobný přístup zvolili i Gepardi z Lišova ve složení Aneta Schafelhoferová (9), Monika Šmídlová (v pátek slaví 11. narozeniny), Jakub Šafář (8), David Šulc (9) a Jiří Steinbauer (9). Doprovod jim dělá Dagmar Steinbauerová.

„Četli jsme si to až do devíti do večera, nejvíc se těšíme na střílení a džberovku (stříkání z hadice)," popisují malí závodníci. Zatímco menší děti začínají soutěž na operačním středisku a plní praktické úkoly spojené s „mimořádnými událostmi", na starší čekají stanoviště, kde prověřují své teoretické znalosti. Musejí třeba rozpoznat třídy požárů a přiřadit k nim odpovídající hasící prostředky. To není nic jednoduchého.



Víte například jak hasit pevný materiál, jak plyn a jak hořící pánvičku na plotně? Na co byste použili písek, lopatu, vodu nebo jar? A na co tyto věci v žádném případě nedávat? Hned zpočátku si v tom udělali jasno soutěžící z týmu Tornádo Větřní. Petr Moučka (14), Alexandr Nádaský (15), Václav Marek (15), Vladislav Oplt (15) a Pavel Wunsch (15) musejí znát i výstražné cedulky a značky a při jedné z disciplín mohou vyzkoušet i speciální protichemický oblek.



„Udělal jsi jen jedinou chybičku, stál jsi proti větru a když manipuluješ s chemikáliemi, musíš vždy stát po větru, jinak to půjde na tebe," hodnotí výkon jednoho z nich rozhodčí. Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů vzápětí dodává, že včerejšímu závěrečnému klání v zimě předcházelo první kolo soutěže, při kterém děti plnili úkoly na internetu. Za každý měli určitý počet bodů, ti nejlepší z obou věkových kategorií pak postoupili do druhého kola.

„Soutěžící si musejí umět poradit se situacemi, do nichž se mohou dostat i v běžném životě. Zatímco my některé mimořádné události řešíme i několik týdnů, oni si s nimi budou muset poradit během jediného dopoledne," říká mluvčí. Odměnou pak dětem bylo vyzkoušení hasičské výstroje i výzbroje, seznámení se s technikou i sledování „opravdového" výjezdu.