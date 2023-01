Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Martin KubaZdroj: Archiv

První kolo prezidentských voleb dopadlo podle mých předpokladů. Čekal jsem těsný výsledek a postupují kandidáti, u kterých jsem to odhadoval. Odstup Danuše Nerudové jsem čekal menší, ale její volební preference se v poslední době snižovaly. Před volbami vláda vyjádřila podporu Petru Pavlovi, Danuši Nerudové a Pavlu Fischerovi. Bylo to stanovisko pětikoalice. Myslím si, že teď, když Petr Pavel stojí proti Andreji Babišovi, je poměrně jasné, že by ta podpora měla směřovat za generálem Petrem Pavlem. ODS by se tak měla chovat a myslím si, že ODS v jižních Čechách se tak chovat bude.