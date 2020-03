Začalo to všechno touhou ředitelky školy Evy Hnudové napsat knihu. „Chtěla jsem psát pro děti a měla jsem myšlenku. Po první kapitole jsem však nevěděla, jak dál,“ vypráví Eva Hnudová. Ta svou první kapitolu o kočičce, které se narodilo šest koťátek a sedmý byl skřítek, vložila na web školy.

Žáci nyní v karanténě vymýšlí příběh dál. „Mohou posílat, co napsali v ruce, a já to připíši, či ve Wordu,“ vysvětluje Eva Hnudová. Už obdržela dvě pokračování. První bylo od čtvrťáka Kryštofa. „Decentně jsem to upravila, jen gramatiku a stylistické chyby, přidala jen tři čtyři výrazy,“ vysvětluje ředitelka, kterou těší, jak se nápad ujal.

Od třídních učitelek, které žáky v tvorbě povzbuzují, má informaci, že děti doma píší. Zapojila se třetí až pátá třída. „Pokud se mi sejde víc pokračování v jednu chvíli, asi vyberu lepší,“ plánuje. Zapojit se mohou i paní učitelky nebo rodiče. Přijímá také ilustrace k textům. "Proč? Abychom smysluplně využili čas, který jsou děti nucené trávit doma, a pozitivně je v těchto nelehkých dnech motivovali,“ míní ředitelka školy.

Z této aktivity možná vznikne „rodinná kniha“ z boršovské školy. „Pojmenovala jsem postavy podle mých kocourů. A přidala jsem fotku jednoho, aby děti věděly, jak vypadá. Jiná učitelka má zase psa Peggy, třeba ho zapojí taky,“ uvažuje Eva Hnudová.

Knihu by rádi vydali či přinejmenším dětem vytiskli. Ty si už nyní mohou na webu školy číst, jak příběh pokračuje dál.