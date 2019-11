Na letos poslední besedu na ekologické téma zve v Českých Budějovicích sdružení Calla.

Ilustrační foto. | Foto: Aleš Jaluška

Beseda pořádaná v rámci cyklu Zelené úterky ponese název "Úbytek hmyzu: Co víme a jak s tím naložit?". Proč jsou krávy na pranýři, co to znamená biodiverzita a jaké jsou další ochranářské recepty v čase klimatických změn?