V pavilonu Z už v pátek 19. ledna ve 14 hodin lze vidět neuvěřitelnou expozici s nespočtem oblíbených pohádkových hrdinů. Jak prozradil jejich tvůrce, balonkář Tomáš Okurek, avizovaných 30 tisíc ekologických balonků mu nestačilo. „Už jsme přesáhli počet 40 tisíc, nelze dopočítat ani exponáty,“ kroutil ve čtvrtek odpoledne hlavou, když finišovali s přípravami.

Mimoni, Sněhurka, mašinka Tomáš, Shrek, Marion, Batman, Krteček, Tlapková patrola, Bing, Ferda mravenec, Tom a Jerry, postavičky ze hry Minecraft či Lego světa a další potěší podle jeho slov nejen děti, ale i dospělé. „Do Budějovic jsme se vrátili podruhé, protože první ročník měl velký úspěch. Mělo to skvělé ohlasy, všichni nám děkovali, a tak jsme se sem vrátili moc rádi,“ popsal dojmy s tím, že loni jeho balonkový svět vidělo na šest tisíc Jihočechů.

Letošním tématem jsou pohádky, desítky známých figurek navíc doplňují různé stavby a další až monstrózní exponáty. „Lidé jsou děti v každém věku, takže mohou přijít i návštěvníci 70+,“ smál se Okurek. Toto téma viděli už v Brně, ale pro budějovickou výstavu vzniklo plno nových nápadů. „Pár prvků přijelo kamionem přímo z Brna, zbytek jsme tvořili přímo na míru pro Budějovice. Například postavičky z Disneyho pohádek,“ uvedl balonkář.

Letos dali důraz na kontrasty a různé druhy expozic. „Bude více tunelů a zábavných prvků včetně zvukových kulis. Máme velký balonkový dóm, který mohou děti navštívit. Z hradního tématu se lidé dostanou do vesmíru, kde jsou novinky jako interaktivní hra a elektrostatické plazma koule. Největší stavbou je svítící tunel z asi tří tisíc balonků,“ upozornil. Prostory se jim osvědčili. „Líbí se nám jeho členitost, a tak může v každé místnosti vzniknout něco jiného,“ popsal Tomáš Okurek. Součástí je i dětský koutek s kreslením, rodinný kvíz, děti se mohou těšit na malování na obličej, dočasné tetování i modelování balonků.

Zahraniční novinky přiveze i Čokofest. Mezi ty nezajímavější patří čokoládové květiny z Itálie, které rád pojídá i papež či anglická královská rodina. Obě akce se konají až do neděle 21. ledna. Pro zajímavost, brněnskou výstavu a festival podle pořadatelů vidělo v listopadu loňského roku na 22 tisíc lidí. V příští roce dokonce chystají první zahraniční angažmá, a to v rakouské Vídni.

Otvírací doba:

Pátek od 14 do 18 hodin

Sobota od 10 do 18 hodin

Neděle od 10 do 17 hodin

Vstupné:

Děti do 2 let a držitelé průkazu ZTP zdarma

Dítě do 6 let - Čokofest ZDARMA + Výstava 70 Kč (Celkem 70 Kč)

Dítě 6 - 18 let - Čokofest 65 Kč + Výstava 70 Kč (Celkem 135 Kč)

Dospělý - Čokofest 90 Kč + Výstava 70 Kč (Celkem 160 Kč)

Senioři a studenti - Čokofest 65 Kč + Výstava 70 Kč (Celkem 135 Kč)

Výhodné rodinné vstupné 2+2 - Čokofest 270 Kč + Výstava 280 Kč (Celkem 550 Kč)