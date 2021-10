Ředitelská volna mají napomoci zbrždění šíření nakažení covid-19.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Jana Kotalová

„Město České Budějovice zřizuje 16 základních škol. Ředitelské volno na 25. a 26. října 2021 vyhlásí všichni ředitelé škol, s výjimkou dvou Základních škol - L. Kuby a T. G. Masaryka, kde je minimum nakažených žáků. S návrhem na vyhlášení volna jsme je, po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí, oslovili společně s krajem. Osobně jsme rád, že ten nápad vyslyšeli. Znamená to dohromady 9 dní, kdy děti nepůjdou do školy, což by se mohlo výrazně a kladně promítnout do současné epidemické situace, která není dobrá,“ uvedl náměstek primátora Viktor Vojtko.