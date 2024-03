Čtyřletý Dominik Kolář navštěvuje dětské oddělení Na Sadech i jiné pobočky knihovny pravidelně už několik let se svojí maminkou. Od listopadu roku 2022 má i svou vlastní průkazku do knihovny. „Rádi chodíme do dětského oddělení, ale navštěvujeme i ostatní pobočky ve městě, v Suchém Vrbném, v Rožnově. Nejvíce jsme dříve chodili do Čtyřech Dvorů,“ vypočítává Dominikova maminka Kristýna a připojuje, že vloni už jezdili z Plané, kde bydlí, na kole, přes zimu autobusem a nyní už zase na kole. Ocenění Čtenáře roku za rok 2023 v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Oceněn byl Dominik Kolář, na snímku v náruči tatínka Radka Koláře.Zdroj: Deník/Edwin Otta Oceňuje krásné prostředí knihoven a úžasné doprovodné programy. Samozřejmě také bohatý výběr dětských knížek a her pro nejmenší, které si půjčují i domů. „Nejraději máme hry, pohádky a říkanky. A samozřejmě Albi knížky s mluvící tužkou, protože ty jsou výborné pro děti, které ještě neumí číst,“ říká Dominikova maminka. Malý čtenář zatím sice nečte, ale oblíbené věci z některých knih zná už nazpaměť. Také umí ve zmíněných knihách s mluvicí tužkou spustit třeba vzájemný rozhovor postav, popis zvířat nebo si lze například pomocí zmačknutí správného políčka třeba poslechnout psí štěkot.

V úterý doprovodil malého čtenáře i tatínek Radek, který je jinak většinou v práci, takže do knihovny se dostane se synem jen výjimečně a spíše v zimě, kdy má volněji. Zavzpomínal však, jak na škole rád četl. Když padla ve třídě výzva v hodině češtiny, rád se hlásil. „Bavilo mě to,“ říká Radek Kolář. Z časových důvodů teď moc nečte, když, tak odbornou literaturu o chovu akvarijních ryb. Nebo má u manželky objednanou knihu o přírodě od Davida Attenborougha. Kvůli nedostatku času moc nečte ani maminka Čtenáře roku. Pokud ano, je to třeba jako spolujezdec v autě. „Nemám ráda čekání,“ vysvětluje, že tak využije „volno“. Není to z nepřízně ke knihám. Když má výjimečně příležitost půjčuje si například Zajíce v pytli. To v pobočce na Vltavě zabalí pro čtenáře knihy tak, že není předem vidět, co dostanete. Nebo publikace o tom, co dělat venku s dětmi, o tvoření pro volný čas nebo Hravé víkendy s náplní pro 52 víkendů.

Zajíc v pytli

Paní Kristýna doplňuje pro zajímavost, že sama nemá ani průkazku do knihovny pro dospělého. „Je to kvůli pokušení. Já bych toho napůjčovala až moc,“ vysvětluje s úsměvem. Co se pro rodinu půjčuje, je výhradně na Dominikovu průkazku. I když v poslední době je toho méně, protože Dominik už začal i hrát fotbal, kde má dvakrát týdně tréninky.

Ocenění včetně diplomu a drobných věcných darů předali Dominiku Kolářovi a rodičům ředitel Jihočeské vědecké knihovny Ivo Kareš a náměstkyně ředitele Zuzana Hájková. Zuzana Hájková připomněla, že kromě mnoha dalších aktivit v knihovně nabízejí každý měsíc maminkám s malými dětmi tvořivé dílny. Většinou jsou spojené s ročním obdobím nebo konkrétními událostmi. Nabídli v nich nedávno i domácí práce, ke kterým se děti dnes podle ředitele knihovny Ivo Kareše prakticky nedostanou, a to ani ve škole. „Snažíme se podporovat četbu a vztah ke knihám už nejmenším dětem. Od malých batolátek, kterým nabízíme říkánky nebo leporela. Dominik absolvoval celý cyklus už od batolecích let,“ chválí novopečeného Čtenáře roku i jeho rodiče Zuzana Hájková.

Nová podoba teplárenského areálu ve Vrátě. Prohlédněte si nejlepší návrhy

A že jsou doprovodné akce úspěšné potvrzuje i Šárka Vítová, která byla v úterý v knihovně na jarní tvořivé dílně se synem Janem. „Chodíme do Čtyráku nebo do knihovny Na Sadech. Na angličtinu nebo na dílničky. Pro děti je to dobré. Bylo to super, když pro kluky nabídli šroubování,“ říká Šárka Vítová.

„Všechny naše doprovodné akce jsou zdarma a účastníci ani nemusejí mít průkazku čtenáře knihovny,“ pozval všechny zájemce na příští akce Zuzana Hájková.