Čtyři jedničky v datu jim přály štěstí. Jsou spolu už padesát let

Přesně před padesáti lety si své ano řekli manželé Čiperovi z Dolních Kněžeklad u Týna nad Vltavou. V sobotu 11. 11. si manželský slib zopakovali. A oslavili tak zlatou svatbu.Foto: Deník/Pavel Zeman

„Před těmi padesáti lety bylo stejné počasí jako teď, celý týden také pršelo a v den svatby vykouklo sluníčko a bylo krásně,“ vzpomínali na svůj svatební den manželé Čiperovi.

A jaký mají společný recept na dlouhé manželství? „Všechno je to hlavně o vzájemné toleranci. Zpočátku manželství se dva lidé poznávají a zvykají si na sebe, ale po čase společně strávených let je potřeba, aby manželé byli k sobě tolerantní a hlavně upřímní. Občas se sice nějaký ten mráček ve vztahu objeví, ale je důležité to společně řešit a nemračit se na sebe. Samozřejmě je to také o štěstí a v dnešní době také o zdraví a pohodě uvnitř rodiny,“ shodli se manželé.