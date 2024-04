Po zimní pauze se postupně začínají na silnice vracet dvě velké skupiny zranitelných účastníků provozu: cyklisté a motocyklisté. Slunečné dny o Velikonocích už zjevně zahájily letní sezónu jednostopých vozidel. Vyžadovat to bude zvýšenou pozornost ode všech, kteří se na silnicích pohybují. I motorkáři patří k sedmi obětím dopravních nehod za sobotu a neděli do odpoledne v České republice. Na jihu Čech ale naštěstí smrtelná nehoda za sobotu a neděli do odpoledne zaznamenána nebyla.