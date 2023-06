Při krátkém sčítání Deníku sesedla na chodníku na mostě ze 78 jezdkyň a jezdců na kolech a elektrokoloběžkách jen jedna jezdkyně na elektrokoloběžce.

Pěší, cyklisté a nově i jezdci na elektrokoloběžkách využívají společně chodník na budějovickém Dlouhém mostě. Kvůli bezpečnosti by cyklisté a jezdci na koloběžkách měli na mostě sesednout a dopravní prostředek vést. Krátká návštěva Deníku na mostě ukázala, že se to ale prakticky neděje. Cyklisté a koloběžkáři sice argumentují tím, že na vedlejší silnici se necítí bezpečně, při jízdě po chodníku na Dlouhém mostě ale porušují dopravní předpisy. Měli by se zde chovat jako na každém jiném chodníku.

Redakce Deníku sledovala provoz na chodníku na mostě blíže Jiráskovu jezu ve dvou časech. V neděli 28. května 2023 projelo od 11 do 11.30 h směrem do města 18 cyklistů, dva jezdci na koloběžkách a prošlo 14 chodců. Od města byl provoz nižší - 11 bicyklů, jedna koloběžka a sedm chodců. Ve čtvrtek 1. června byl sčítací čas od 7.30 do 7.45 hodin. Z města jelo devět cyklistů, dvě koloběžky a prošlo osm chodců. Do města jelo 31 cyklistů, tři koloběžky, jeden segway a prošlo 28 chodců.

Zábradlí a šířka

Celkem jelo po chodníku v uvedené časy 78 jezdkyň a jezdců. Jen jedna jezdkyně na koloběžce ve čtvrtek sesedla a přes most ji vedla. Je ovšem pravdou, že ve sledovanou dobu k žádnému karambolu na chodníku nedošlo.

Chodník na mostě se nedá používat jako cyklostezka hlavně proto, že zábradlí je příliš nízké a pro případné zřízení smíšené stezky pro pěší a cyklisty nevyhovuje ani šíře komunikace.

Na chodnících v Budějovicích ale ke střetům mezi pěšími a jezdci na kolech nebo v poslední době hlavně elektrokoloběžkách dochází. Proto městská policie při hlídkové službě každý den provoz tohoto druhu kontroluje. "Strážníci se na to hodně zaměřují," říká mluvčí městské policie Věra Školková. Za duben zaznamenali strážníci u elektrokoloběžek 31 přestupků. Ze tří čtvrtin to byla jízda po chodníku, která je u tohoto dopravního prostředku nebezpečná hlavně kvůli relativně vysoké rychlosti.

Policie řešila i alkohol

Policisté se bezpečnosti provozu cyklistů a jezdců na elektrokoloběžkách průběžně věnují také a v minulých dnech se konala i dopravně bezpečnostní akce na náplavce u Dlouhého mostu.

Podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury policisté takřka denně vyšetřují dopravní situace, kde figurují cyklisté, kteří mnohdy nedodržují zákon o provozu na pozemních komunikacích. Proto se strážci pořádku zaměřili na tyto účastníky a minulý čtvrtek kontrolovali cyklisty i koloběžkáře nejen na silnicích, ale i cyklostezkách k zajištění bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu s cílem snížení dopravní nehodovosti a následků na životech a zdraví „jednostopých řidičů“. Akce se ale týkala všech účastníků provozu.

Po chodníku

"Bezmála 150 policistů během čtvrtku zastavilo 840 motorových a nemotorových vozidel. Přitom zjistili 175 přestupků, z nichž v rámci sledované dopravně bezpečnostní akce jsme zjistili 13 cyklistů, kteří porušili předpisy, nejčastěji jízdou po chodníku," uvedl Milan Bajcura.

"Dále jsme zjistili 70 řidičů, kteří jeli vyšší rychlostí, než je v daném místě povoleno. Dva řidiči před jízdou požili alkohol. Své zastoupení měli i chodci, kteří přecházeli po přechodu pro chodce na červené světlo, nebo v místech, kde je to zakázané," doplnil Milan Bajcura s tím, že zaznamenány byly i přestupky jízdy bez zapnutého bezpečnostního pásu a nevyhovující technický stav.

"Cyklisté by si měli uvědomit, že jsou velmi zranitelní a nikdo, kromě jich samotných, je neochrání. Dodržujte stanovené zákony a v rámci bezpečnosti používejte hlavní ochranný prostředek – cyklistickou přilbu. Také své jízdní kolo mějte v pořádku, nepodceňujte i pneumatiky, protože na ojetém vzorku na mokrém podkladu nedokážete včas nezabrzdit," zdůraznil Milan Bajcura.