„V současné době je v okolí Lipna přibližně 200 kilometrů cyklostezek, které jsou vhodné pro cyklisty všech úrovní zdatnosti. Stezky jsou dobře značené a vedou krásnou krajinou okolo Lipna a podél Vltavy. V květnu byla otevřena další část cyklostezky mezi Lipnem nad Vltavou a Vyšším Brodem, která představuje významnou krajskou investici. I proto je zajištění odpovídající dopravní obslužnosti v oblasti Lipenska logickým krokem,“ říká Antonín Krák, náměstek hejtmana.

Kapacita přepravy kol se pohybuje od 5 do 25 kol. Ilustrační foto. Zdroj: Deník/ Radka Doležalová

I letos v rámci zajištění co nejvíce návazností je umožněno přestupovat mezi jednotlivými cyklospoji. A to jak mezi autobusy navzájem, tak mezi autobusy a vlaky, jako je tomu ve Vyšším Brodě či v Nové Peci. Na Kvildě je zajištěna návaznost na cyklobusy Plzeňského kraje, cestujícím je tak umožněno dostat se na Bučinu, Srní, do Sušice či do Železné Rudy.

Linky jsou provozovány malokapacitními a klasickými autobusy, kapacita přepravy kol se pohybuje od 5 do 25 kol. Na systému je uplatňován smluvní tarif Jihočeského kraje a je zde akceptována jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus, která nabízí zvýhodněné cestování především pro rodiny či skupiny.

Další informace na www.jihoceskajizdenka.cz/cyklobusy.