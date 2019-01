České Budějovice: Zarytí milovníci turistiky v sedlech jízdních kol budou dnes vstávat zase o něco radostněji. Do pohybu se dává všech sedm linek cyklobusů.

Letos už speciální autobusy pro cyklisty zahájí v jižních Čechách svou šestou sezonu. Když Cyklotrans začínal, převezl za sezonu pár tisíc kolařů, loni odbavil už více než 46 000 lidí. | Foto: Deník

Hned z rána se z Českých Budějovic rozjely do všech koutů jižních Čech speciální cyklobusy. Systém Cyklotrans, který na svět přivedla nejen Nadace Jihočeské cyklostezky, tak dnes startuje už šestý rok své existence.



„Už jsme Cyklotransem jeli s rodinou na výlet. Cestovali jsme na Písecko a musím říci, že to je fajn služba, třeba už v tom, že nemáte s ničím starost,“ pochválil službu pro kolaře osmatřicetiletý Martin Prokop z Českých Budějovic. „Akorát časy odjezdů spojů, které vezou lidi zpět do Budějovic, nemusí všem vyhovovat. My jsme jezdili na kolech po Písecku a pořád musela manželka hlídat čas, aby nám autobus náhodou neujel,“ podotkl Prokop.

A systém Cyklotrans, který slouží kolařům od roku 2003, je každým rokem stále oblíbenější záležitostí.



„V roce 2003 jsme přepravili čtyři a půl tisíce cyklistů, v roce 2007 pak více než dvacet tisíc a vloni už to bylo šestačtyřicet tisíc kolařů, kteří využili Cyklotransu,“ podotýká koordinátor dopravního systému cyklobusů Vladimír Votřel z Nadace Jihočeské cyklostezky.



„Tradičně jsou nejvíce v oblibě linky na Kvildu, a to červená a modrá. A pak je také hodně žádaná zelená linka, kterou jsme letos prodloužili až do Znojma,“ zdůrazňuje Votřel jednu z novinek Cyklotransu.



Ode dneška je pro cyklisty k dispozici celkem sedm různých tras, které jsou v jízdních řádech barevně odděleny. Například žlutá linka míří z Budějovic přes Týn nad Vltavou, Písek až na Orlík. Modrá, červená a šedivá linka pak zájemce doveze až na šumavskou Kvildu.



Kromě místa odjezdu mají všechny linky společné i nástupiště číslo 33. To však není na střeše Mercury centra, ale v Žižkově ulici před obchodním centrem, aby cyklisté nemuseli chodit s koly až na střechu na autobusové nádraží.



Podrobné jízdní řády včech cyklobusů, zajímavé tipy na výlety na kolech či mapy si mohou zájemci najít na webu na www.cyklotrans.cz.