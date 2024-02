Dalších 588 metrů cyklostezky přibude v českobudějovické Suchomelské ulici. Radní už schválili vypsání veřejné zakázky. Město chce cyklostezky stavět i jinde. Na cyklostezku, která byla součástí nedávno otevřené propojky mezi ulicemi Branišovská a Na Sádkách dostalo i dotaci.

Českobudějovické cyklostezky. Stezka pro pěší a cyklisty - Plavská ulice. | Foto: Magistrát města České Budějovice

Při prosincovém otevření zmíněné propojky vedení Českých Budějovic avizovalo, že ve městě budou vznikat nejen nové silnice, ale i cyklostezky. Právě kolem nové propojky vznikla přes 1100 metrů dlouhá stezka pro pěší a cyklisty. „Musí být dostatečná kapacita chodníků i cyklostezek. Zatím touhle cyklostezkou, která navazuje na stávající síť komunikací, dojedeme do ulice Na Sádkách, ale chtěli bychom ji protáhnout až do Rožnova, k Jižní zastávce nebo ideálně až do Mladého ke Složišti,“ prohlásil tehdy náměstek primátorky Petr Maroš, který zodpovídá za investice.

S Litvínovicemi a krajem

Trasa ke Složišti by se měla stát páteřní cyklostezkou a vést na prvním úseku z Máje od Branišovské do Litvínovic. „Je dohoda se starostou Litvínovic o převedení cyklostezky přes Litvínovice k novému mostu přes Vltavu u papíren. Po zrušené vlečce cyklostezka povede do Jungmannova parku,“ popsal další chystanou trasu už dříve pro Deník náměstek primátorky Lubomír Bureš. V budoucnu by pak cyklostezka měla překonat Malši a dostat se až do Mladého a ke Složišti. Mezi Litvínovicemi a papírnami bude projekt záležitostí Jihočeského kraje.

Stezka pro pěší a cyklisty u divadla.Zdroj: Magistrát města České Budějovice

Na stavbu cyklostezky podél propojky ulic Branišovská a Na Sádkách obdrželo město dotaci ve výši 85 % nákladů z programu ITI, jednalo se o 12,7 milionu korun. Stezka je přístupná veřejnosti, aktuálně je tam zkušební provoz.

Také Suchomelská

Nové komunikace pro pěší a cyklisty jsou ale připravovány i v dalších částech Budějovic. Radní na svém zasedání 19. února vyhlásili zakázku na 2. etapu cyklostezky Suchomelská. „Celkem 588 metrů dlouhý úsek bude hotový už letos,“ říká Petr Maroš. I na tuto stavbu obdrží město dotaci, tentokrát ve výši 5,5 milionu korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Stezka má být pokračováním stávající komunikace pro pěší a cyklisty.

V Suchomelské ulici byla na konci roku 2021 za necelých deset milionů korun postavena nová stezka pro pěší a cyklisty, která začíná za supermarketem Terno a podél Dobrovodské stoky vede směrem k firmě Bosch. Trasa měří přes jeden kilometr a šířku má tři metry. Na pravé straně stezky podél Dobrovodské stoky je nezpevněná krajnice rozšířená na půl metru kvůli ochrannému zábradlí. Součástí stavby bylo vybudování lávky přes Dobrovodskou stoku s šířkovými parametry jako vlastní stezka a délkou 20 metrů. Hodnota veřejné zakázky byla 9,7 milionu korun bez DPH.