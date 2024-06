Mnohahodinový náskok oproti plánu nabíraly po oba víkendové dny štafety plavkyň, které se od čtvrtka 13. června 2024 snaží přeplavat Vltavu z Nové Pece do Mělníka. Od druhé etapy, která startovala v pátek odpoledne v Českých Budějovicích, jim výrazně pomáhá proud. Vynachválit si nemohou ani podporu doprovodných týmů a lidí, které na cestě potkávají. Do plavecké dráhy se jim ale připletly i nečekané trable, které si vynutily cestu na pohotovost.

Plavkyně zdolaly ve dvou etapách od pátečního do nedělního odpoledne Vltavu od Českých Budějovic až po hráz orlické nádrže. | Foto: CZECH LADIES Team

Slovy Anny Bielecké, členky druhé štafety, byla plavba Vltavou z Českých Budějovic po začátek orlické přehrady krásná. „Hodně nám pomáhal proud, plavaly jsme o moc rychleji, než počítal plán. Až se holky, co nás měly střídat pod Kořenskem, divily. V cíli bychom byly o šest hodin dřív. Zařadily jsme proto při střídání a nějaké odpočinky," vysvětluje Anna Bielecká, jak naložily s časovou rezervou.

Přitom jim plavbu hned v noci z pátku na sobotu zkomplikoval i nepříjemný problém. „Na první předávce v Českém Vrbném střídala Ilona Peková. V místě, kde přitéká voda z čistírny odpadní vod, jí do plaveckých brýlí natekla voda, ve které zřejmě bylo něco nepatřičného. Ilona svůj úsek sice doplavala, ale stěžovala si na bolest, jako by něco měla v oku. Na lodi se problém zhoršoval, až ji v noci doprovod z Purkarce odvezl na pohotovost, podle lékařů má poleptanou rohovku. Po ošetření to vypadá mnohem lépe, Ilona je na lodi a snad bude v dalších etapách moci i plavat," popisuje Anna Bielecká komplikaci. Ostatní členky týmu, Lenka Šlehoverová, Zuzana Sýkorová a Anna Bielecká, musely dál plavat ve třech, prodloužily své plavecké úseky, místo hodiny trávila každá ve vodě o pár desítek minut déle.

Vadu na kráse celého podniku ale vyvažuje vstřícnost lidí na celé trase. „Úplně úžasní byli hlubočtí hasiči, kteří nás doprovázeli se svou lodí. Chlapi se o nás naprosto příkladně starali, nespustili nás z očí, plavkyni hlídali společně s námi, v noci nám reflektorem nasvěcovali snad každý klacek, který plaval ve vodě," pochvaluje si doprovod, který plavkyním slíbil spolupráci i v případě, že se bude akce v příštích letech opakovat.

Plavkyně mají za sebou první den ve Vltavě, pokračují z Budějovic k Orlíku

Mimořádným zážitkem bylo i proplouvání plavebními komorami. Tu první v Českém Vrbném jsme snad o minutu nestihli a museli jsme člun přenášet po břehu. Obsluha na Hněvkovicích o nás ale věděla, loď pán pustil do komory, my jsme šly po souši, ale mohly jsme si po dlouhé době odskočit na normální záchod. Pán, co komoru obsluhuje, zavolal kolegovi na další zdymadlo, a ten už nás pak také ochotně čekal. Tenhle úsek jsem zrovna plavala a cestu komorou jsem tak strávila na člunu, byl to neskutečný zážitek. Dokonce máme nabídku využít příští rok asistence jejich člunu," smeká Anna Bielecká před vstřícností tamní obsluhy.

Prožívají zajímavá setkání

Mimořádná jsou ale i náhodná setkání s lidmi, které plavkyně potkávají. „Na nábřeží Týně nad Vltavou se s námi třeba dala do řeči běžkyně. Trochu se zarazila, když jsme jí na otázku, kam plaveme, odpověděly, že do Mělníka. Ale protože ona sama má zkušenosti s dálkovými běžeckými tratěmi, umí si ten náš plán dobře představit a padly jsme si do noty," přibližuje jedno ze zajímavých zastavení. Obdobný zážitek mají i členky týmu, které na úplném startu akce při pěší návštěvě pramene Vltavy. Potkaly tu Petra a Iris. Starší manželský pár byl v rodných Čechách jen na výletě, žijí ve Vancouveru. A protože pán pracoval ve firmě, která vyráběla lék na rakovinu, byl jim nápad přeplavat celou Vltavu a zároveň podpořit pacientky s rakovinou prsu dvojnásob sympatický a dámy už na samém začátku jejich pouti odměnili potleskem.

Zaslouží si ho i třetí skupina ve složení Pavlína Nováková, Alica Fedoriková, Jana Řezníčková a Tereza Vlasáková, která mezi sobotním a nedělním odpolednem přeplavala Orlík. „Holky už v noci prodloužily intervaly, ve kterých střídají, na dvě hodiny. Říkají, že je to pohodlnější. A byly hodně rychlé, s pohodlným časovým předstihem doplavaly v dobré náladě na Kamýk," chválí třetí partu iniciátorka přeplavby Kristýna Dyková.

Historická přeplavba Vltavy. Sedmnáct žen poplave z Nové Pece do Mělníka

Luxusní zázemí na vodě

Děvčata se po cestě mohla spolehnout na pohodlí hasbótu, který plul s nimi. „To bylo opravdu luxusní zázemí, střecha nad hlavou, dalo se tam i spát," vyzdvihuje Kristýna Dyková. Oproti první etapě na Lipně se plavkyně v noci nemusely vyrovnávat s takovou zimou, také voda je už o poznání teplejší, v Orlíku má sedmnáct, osmnáct stupňů," doplňuje k podmínkám. Bez ohledu na počasí, teplotu vody i vzduchu a specifika doprovodných plavidel se každá z plavkyň musí vyrovnat s plaváním ve tmě. „Každá s tím trošku bojujeme, ale zatím se s nočním plaváním všechny holky popasovaly skvěle," chválí Kristýna Dyková celý tým.

Naopak nic zvláštního není potřeba při přeplavbě Vltavy, pokud se týká stravování. „Tím, že se střídáme, je dost času na to se mezi jednotlivými úseky najíst a trochu vytrávit, abychom do vody nešly s plným žaludkem. Vlastně se jí pořád po malých dávkách. Dneska byly třeba řízky, těstovinový salát, zelenina, nealko pivo a spousta kafe," prozrazuje k nedělnímu jídelníčku plavkyň.

Ty odpoledne vystřídala už čtvrtá skupina. Během noci a pondělí poplave přes vodní nádrže Kamýk a Slapy. V úterý štafetu čeká Praha a ve středu by se měla přiblážit k soutoku Vltavy s Labem. Do cíle v Mělníku pak plánují všechny dámy, které se na projektu Vltava Swim 2024 podílely, doplavat společně.