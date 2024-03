Největší proměnu dopravy za dlouhé desítky let zažijí koncem roku České Budějovice. Do provozu bude uvedeno třicet kilometrů nové dálnice D3 až ke Kaplici - nádraží. Hlavně z Dlouhé louky a ze Strakonické ulice by měly zmizet tisíce vozidel. Jak dnes vypadá stavba dálnice, se můžete podívat ve fotogalerii.

Stavba dálnice u Českých Budějovic a její budoucí podoba na vizualizacích ŘSD. | Video: Edwin Otta

Jak potvrdil Deníku Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), nová část D3 má být uvedena do provozu ještě před koncem roku. Od hranic Jihočeského kraje se pak projede po dálnici až na Českokrumlovsko. Dnes končí D3 u Úsilného. Další velkou změnu přinesou nové sjezdy z dálnice. Deník zjišťoval, co všechno se změní.

Na zhruba 30 kilometrů nové dálnice se přesune tranzitní doprava a zásadně se tak ulehčí jihočeské metropoli. Podle primátorky Budějovic Dagmar Škodové Parmové už má město k dispozici simulace toho, jak by doprava ve městě mohla vypadat po otevření dálnice. Simulaci představila specializovaná firma asi před měsícem. V některých úsecích dojde ke snížení intenzity dopravy o 20 procent. Třeba na Dlouhé louce by to mělo být až o 50 procent. Primátorka dodává, že si město oddychne, ale ještě bude chybět severní spojka, aby se také tranzit na trase Jindřichův Hradec - Plzeň vyhnul Strakonické ulici.

Deset tisíc osobáků a dodávek

Co říkají konkrétní čísla? Při sčítání pro ŘSD v roce 2020 projíždělo po současné D3 u Úsilného v průměru denně 3361 těžkých motorových vozidel (kamiony a nákladní doprava), 9337 osobních a dodávkových vozidel a 54 jednostopých vozidel. Část jich sice míří jen do Budějovic, nebo odtud na Písek či Jindřichův Hradec. Pořád ale zůstává silný tranzit směrem k rakouské hranici nebo na Český Krumlov a Lipno.

Stavba dálnice D3 u Českých Budějovic. Křížení dálnice s Novohradskou ulicí. Příjezd od Trhových Svinů na kruháč nad dálnicí.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Podle zmíněného sčítání pro ŘSD bylo u Kamenného Újezdu na silnici I/3 zaznamenáno v průměru denně kamionů a náklaďáků skoro stejný počet, jako u Úsilného, o polovinu více dodávek a osobních vozidel a více než dvojnásobek motorek. V číslech 3504 těžkých motorových vozidel, 14 819 osobních vozidel a dodávek a 135 jednostopých vozidel. Nelze říci, že všechna vozidla, která se napočetla u Kamenného Újezdu, jedou už od Úsilného, ale nemalý počet představuje právě tranzit. Zejména kamionů, ale i letních turistů by se měly České Budějovice ve velké míře zbavit.

Kamiony ve frontách

Paradoxně se zřejmě ulehčí hlavně Strakonické nebo Nádražní, ale ne nejzatíženější komunikaci ve městě, kterou je ulice Na Dlouhé louce. Tam se totiž k tranzitu přidávají hlavně lidé ze sídlišť. Jak velký může být na dopravě podíl městské a další tranzitní dopravy, naznačuje sčítání v ulici Na Dlouhé louce u sportovní haly. Touto nejzatíženější budějovickou ulicí v průměru projede denně 4270 těžkých motorových vozidel, 33 365 osobních a dodávkových vozidel a 264 jednostopých vozidel (motocyklů). Kamionů bylo v roce 2020 jen o čtvrtinu víc, ale osobáků a dodávek skoro dvojnásobek ve srovnání s dálnicí u Úsilného a s výpadovkou na Český Krumlov.

Kamiony jsou ve městě samostatnou kapitolou. Často se v dopravní špičce táhne jejich nepřetržitá řada už Nádražní ulicí a pak Strakonickou až k mostu přes Vltavu. Na levobřežce vzápětí začíná had vozidel u výstaviště a většinou se jen zvolna sune vpřed přes Litvínovickou a Planou až k novému kruháči na Jižní tangentě.

Sjezdy a opravy silnic

Dálnice ale neovlivní jen tranzit. Může se projevit na místních komunikacích prostřednictvím jednotlivých sjezdů. Kromě sjezdu u Úsilného je v plánu sjezd na Ledenickou, nejprve provizorním napojením, později v rámci nového obchvatu Srubce. Sjíždět se bude u jižního portálu tunelu Pohůrka. Tam má být také možný nájezd na D3. Původně plánovaný sjezd na Novohradské se realizovat nebude. V minulosti už ale ŘSD upozornilo, že se tady mohou nájezd a sjezd v budoucnu doplnit. Jižním sjezdem pro České Budějovice má být sjezd u Roudného. Odtud si bude možné vybrat, jestli se vydáte dál po Jižní tangentě směrem ke Včelné a pak na Lidickou nebo Litvínovickou. Případně přes Roudné a kolem Malého jezu na Lidickou. V minulých letech už se kvůli tomu přestavěla silnice mezi posledními domy v Plavské ulici a Novým Roudným.

„Na novém téměř 30 kilometrů dlouhém úseku bude celkem pět mimoúrovňových křižovatek,“ shrnul Adam Koloušek. Jsou to MÚK Pohůrka, MÚK Roudné, MÚK Krasejovka, MÚK Dolní Třebonín a MÚK Kaplice nádraží.

Stavba dálnice D3 u Českých Budějovic. MÚK Roudné. Vizualizace: Ředitelství silnic a dálnicZdroj: Deník/Edwin Otta

Až bude dálnice hotova, dojde také na opravy silnic dotčených stavbou. „Komunikace dotčené stavbou dálnice by měly projít opravou. O přesném rozsahu oprav, a také o tom, kterých komunikací se opravy budou týkat, se bude nicméně teprve jednat. Po dokončení stavby dálnice se bude dopad stavby na vybrané komunikace posuzovat a následně se rozhodne o rozsahu nutných oprav,“ uvedl Adam Koloušek.

Nová část dálnice D3 by prozatím měla končit na sjezdu MÚK Kaplice nádraží. A hotov má být koncem roku i tunel Pohůrka, kde museli stavbaři změnit použitou technologii. „Tunel Pohůrka je součástí dálničního obchvatu Budějovic, který by měl být zprovozněn do konce roku. Dokončen by tedy měl být i tunel Pohůrka,“ konstatoval Adam Koloušek.