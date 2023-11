Část hotové jihočeské dálnice D3 Ševětín - Borek čekají stavební úpravy. Provoz tam bude v budoucnu možná i několik let omezený, řekl ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Dálnice D3 | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Příčinou je plánovaná stavba Chotýčanského tunelu, jenž bude součástí IV. železničního koridoru. Na svém severním konci by měl tunel křižovat dálnici D3. Bude nutné část hotové dálnice zbourat, informoval server Zdopravy.cz a ČTK to potvrdil mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda. Tunel povede pod dálnicí.

"Původní projekt počítal s tím, že stejně by se provozovaná dálnice upravovala, a to z toho důvodu, že se stavěla jenom v polovičním profilu. Minimálně na polovině té dálnice by stejně musely být stavební změny," řekl Rýdl. Práce na D3 spjaté se železničním tunelem mohou trvat i několik let. Provoz při tom bude omezený, vedený jednou polovinou dálnice. Jde o stovky metrů dálnice. ŘSD otevřelo část dálnice D3 Ševětín-Borek dlouhou 10,7 kilometru v prosinci 2019. Stavba stála 1,6 miliardy korun.

Správa železnic uvedla, že když se stavba dálnice chystala, tunel v projektu byl, ale pak z něj vypadl. Rýdl ČTK řekl, že ho silničáři z plánu vypustili po mnoha jednáních za přítomnosti vedení ministerstva dopravy. "V době, kdy byla dálnice připravená ke stavbě, neměla Správa železnic stabilizovanou trasu tunelu ani směrově, ani výškově," řekl Rýdl. Dodal, že by bylo riskantní průchod pro tunel jen tak někde postavit, když jde o stovky milionů korun.

SŽ uvedla, že při stavbě Chotýčanského tunelu pod dálnicí se bude jezdit obousměrně vždy pouze po jednom jízdním pásu. "Druhý jízdní pás bude muset být v rozsahu nezbytně nutném pro výstavbu tunelu demolován. Po dokončení tunelu pod jedním jízdním pásem se na něj odkloní doprava a výstavba bude pokračovat pod druhým jízdním pásem," sdělil Gavenda.

SŽ již dokončila dokumentaci pro stavební povolení Chotýčanského tunelu dlouhého 4,7 kilometru. Chce o něj požádat ještě letos. Úsek IV. železničního koridoru Nemanice - Ševětín dlouhý asi 17 kilometrů bude stát podle starších odhadů 20 miliard Kč. Stát ho chce stavět jako stavbu ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru, takzvanou PPP (Public Private Partnership), jako jeden z prvních železničních projektů tohoto typu v ČR, řekl již dříve generální ředitel SŽ Jiří Svoboda. V trase bude i další tunel, Hosínský, dlouhý 3120 metrů.

"Vláda přípravu v režimu PPP schválila. takže v tuto chvíli připravujeme soutěž na výběr transakčního poradce. Stavba by měla začít v roce 2026 a trvat by měla zhruba sedm let," uvedl Gavenda.

ŘSD teď staví v jižních Čechách několik úseků D3 ve směru z Českých Budějovic k hranici s Rakouskem. Loni v únoru začalo stavět část mezi Třebonínem a Kaplicí za 1,87 miliardy Kč bez DPH. Úsek dlouhý 8,6 kilometru chce zprovoznit koncem roku 2024. Stavba navazuje na budovaný dálniční obchvat Českých Budějovic. Obchvat bude mít dvě části. Úsek Hodějovice - Třebonín bude dlouhý 12,5 kilometru, původní náklady na něj byly sedm miliard korun, a 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné - Staré Hodějovice za 5,28 miliardy.

V provozu je 70 kilometrů D3, která má v budoucnu spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celou D3 z Prahy k hranicím včetně středočeských částí chce stát podle ministerstva dopravy dokončit do roku 2030, jihočeskou část do roku 2026.