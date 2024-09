Poslední přípravy na Vánoce bez nekonečného postávání v kolonách by mohli letos zvládnout obyvatelé a návštěvníci Českých Budějovic. Ještě před svátky by se měli dočkat otevření nejen dálničního obchvatu města, ale celého 28 kilometrů dlouhého úseku od Úsilného po Kaplici – nádraží. Při sobotním dni otevřených dveří na právě dokončované stavbě to potvrdili ministr dopravy Martin Kupka i generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

„Opravdu jdeme do finiše. Sice nás za ty tři a půl měsíce do samotného zprovoznění čeká ještě spousta práce, ale v této chvíli můžu potvrdit, že všechny práce pokračují podle harmonogramu tak, aby skutečně těsně před Vánoci mohla být dálnice v délce 28 kilometrů po Kaplici - nádraží spuštěna do provozu,“ ubezpečil Radek Mátl všechny, kdo využili možnosti prohlédnout si na vlastní oči takřka hotový pětikilometrový úsek dálnice včetně jednoho tubusu tunelu Pohůrka.

Jak ale podotkl, dokončit celou stavbu nebude už jen otázkou drobných úprav, jak by se mohlo laikům na první pohled zdát. „I ten tunel sice vypadá, že už je prakticky hotov, ale zdaleka ještě není. Musíme nejen dokončit důležité technologie, ale samozřejmě také vyzkoušet veškeré bezpečnostní prvky, aby byl tunel absolutně bezpečný,“ připomněl jeden z klíčových bodů.

Ministr dopravy Martin Kupka mluvil obrazně i reálně o světlu na konci tunelu. „Před letošními vánočními svátky se tady bude jezdit. Dálniční obchvat je zásadní stavba, která konečně uleví centru Českých Budějovic od tranzitní dopravy. Vím, že na ni Českobudějovičtí čekají opravdu dlouho. Je to ale i důležitá zpráva pro Jihočeský kraj a Českou republiku,“ zmiňuje k bezmála třem desítkám kilometrů dálnice, na které se těší nejeden motorista. „Uleví se tak samozřejmě nejen Českým Budějovicím a Jihočeskému kraji, ale spoustě dalších řidičů, kteří míří směrem do Alp nebo k moři,“ dodává šéf ŘSD Radek Mátl.

Oba zároveň komentovali i časovou a technickou náročnost celé stavby. „Tento úsek se staví už pět a půl let. Byl obrovsky komplikovaný. Neznám jinou takovou stavbu, kterou bych se musel osobně zabývat tolik jako tady. Technické problémy, které jsme řešili v rámci tunelu Pohůrka, byly fakt obrovské,“ přiznává Radek Mátl a na otázku, o kolik všechny změny na stavbě tunelu dálnici prodraží, mluví předběžně o stovkách milionů vícenákladů. Ministr Martin Kupka na to konto dodává, že bez značného zapojení samotných stavařů, Ředitelství silnic a dálnic a Jihočeského kraje by se těžko podařilo poměrně rychle přepracovat projekt a opět rozběhnout budování tunelu.

Dnes už s úsměvem na roky výstavby úseku kolem krajského města vzpomíná i hejtman Martin Kuba. „Asi málokde byli Radek Mátl a Martin Kupka tak často jako tady,“ myslí si s ohledem na frekvenci setkávání všech zúčastněných stran přímo na místě činu. Frustrující období podle něj ještě po přepracování projektu na stavbu tunelu prodloužil covid-19 a s válkou spojený enormní růst cen energií a materiálů potřebných pro stavbu.

K hranicím i na Prahu

A důvod vydechnout si nebude mít nikdo ani po spuštění provozu na právě dokončovaném úseku. Spousta práce zbývá stavařům na dalších jihočeských částech rozestavěné dálnice D3. V současnosti se na jihu Čech buduje 44 kilometrů, nejvíc v celé republice. V roce 2027 by měla být D3 průjezdná až na rakouské hranice. V Budějovicích by se ještě letos mělo začít pracovat na Severní spojce, která propojí západ kraje s dálnicí, aniž by auta musela do města. Jak ale podotýká Martin Kupka, na Jihočeské úseky a všechny související komunikace musí co nejdřív navázat také stavba středočeské D3.

Podle Raka Mátla je nyní klíčové dotáhnout přípravu středočeské části, aby se v nejbližších letech mohla začít také stavět. Hotová mí být v roce 2031. „Intenzivně na tom pracujeme. Koneckonců jednání se samosprávami běží rychleji, než běžely kdy dřív. V tuhle chvíli pro středočeskou část získáváme územní rozhodnutí. Na to hned navážou další práce. Samozřejmě, že chystáme výkupy pozemků. A zmíním ještě jeden důležitý projekt, v blízkosti překlenutí Sázavy se už budují průzkumné štoly,“ nastínil aktuální situaci v sousedním kraji.

Tam by chtěl ostatně jihočeský hejtman co nejrychleji předat kladívko, kterým se slavnostně zahajují samotné stavby. „Doufám, že doba, kdy Jihočeský kraj jako jediný v republice nemá dálniční napojení na hlavní město, bude už trvat co nejkratší dobu,“ zdůrazňuje Martin Kuba.