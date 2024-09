Den otevřených dveří si nenechala ujít například rodina Zbyňka Poskočila z Dobré Vody. Syn Vilém v dětském autíčku byl dost možná první motorista z řad veřejnosti, který si tunel skutečně projel za volantem. „To jsme si nemohli nechat ujít, v tomhle autíčku se sem, doufejme, už nikdy v životě nedostane,“ smáli se tatínek s dědečkem Pavlem Trypesem.

Dospělí naopak doufají, že si dálniční obchvat Budějovic už brzy projedou skutečným autem. „Snad se toho skutečně dožiju,“ naráží senior na desítky let slibů i průtahy se samotnou stavbou. „Pro nás to bude skvělé, budeme to mít kousíček a určitě nám to usnadní cesty. Získáme rychlý nájezd na dálnici a doufáme, že to uleví i městu, takže i tam pak bude snazší průjezd, když tudy nebude muset veškerá doprava,“ slibuje si Zbyněk Poskočil. Nepopírá ale ani mírné obavy ze zprovoznění dálnice kousek od domova. „Uvidíme, jak to bude s hlukem u vjezdu a výjezdu z tunelu,“ krčí rameny a doufá, že pomohou protihlukové stěny. I proto rodina uvítala možnost prohlédnout si dálnici ještě před jejím zprovozněním. „Jsme zvědaví, jak to tu vypadá. Sledujeme celou tuhle dálnici od začátku, od chvíle, kdy se prvně koplo. A tohle je skvělá šance všechno vidět. Vypravili jsme se sem celá rodina. Malému jsme umyli jinak většinou zablácené autíčko, aby na tuhle příležitost nějak vypadalo, dcera Darinka jede na bruslích,“ vysvětluje.

Podobné výpravy člověk potkával na každém kroku. Stovky rodin, skupinek přátel i jednotlivci si prohlíželi detaily stavby, užívali si jízdu po nedotčeném asfaltu, hledali, zda je z dálnice vidět jejich dům, mohli se ale také seznámit s technikou, která byla třeba při stavbě nebo se uplatní při údržbě dálnice. Svá stanoviště tu měly i složky záchranného systému, k dispozici bylo občerstvení a spousta zábavy. Zlatým hřebem byl koncert Richarda Müllera přímo u portálu tunelu.

Podle hejtmana Martina Kuby je akce jakýmsi poděkováním Budějčákům za trpělivost, kterou museli při samotné stavbě prokázat. „Stavbu měli fakt hodně blízko a omezení byla na mnoha místech citelná. Alespoň takhle bychom chtěli poděkovat, že to vydrželi a ukázat jim, že to stojí za to,“ zdůraznil. „Mám velkou radost, že se obchvat konečně brzy otevře. Dneska máme na jihu Čech rozestavěné už všechny úseky D3. Je třeba předat klepací kladívko na zahájení staveb do Středočeského kraje,“ podotkl.

S tím, že spolu s dostavbou jihočeských úseků D3 a veškeré navazující infrastruktury je třeba se pustit i do středočeské části dálnice, souhlasí i ministr dopravy Martin Kupka. „Vím, že na dálnici Českobudějovičtí čekají opravdu dlouho. Teď stojíme v situaci, kdy už doslova a do písmene vidíme světlo na konci tunelu. Před letošními vánočními svátky se tady bude jezdit a zároveň se otevře celkem 28 kilometrů dálnice D3 tady na jihu Čech,“ slíbil motoristům.

Jak doplnil šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, stavba obchvatu Českých Budějovic jde skutečně do finiše. „Sice nás za ty tři a půl měsíce do samotného zprovoznění čeká ještě spousta práce, ale můžu potvrdit, že vše pokračuje tak, aby skutečně těsně před Vánoci mohla být dálnice po Kaplici Nádraží spuštěna do provozu. V tuto chvíli je klíčové, abychom dotáhli přípravu té středočeské části a v nejbližších letech se mohla začít stavět dálnice i tam,“ doplnil.

Podle aktuálních plánů bychom mohli po D3 dojet až na rakouské hranice v roce 2027, dálniční spojení s Prahou by mělo být kompletně hotové v roce 2031.