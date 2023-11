Loni v červnu začala stavba dálnice D4 z Hájů do Mirotic. Spojnice z jihu Čech na Prahu by měla být hotová za rok v prosinci. Oddechnou si nejen Strakoničtí a Písečtí, ale také lidé z Prachaticka a dalších koutů jihu.

Stavba pokračuje podle plánu a do konce letošního roku by měly být práce na stavbě dálnice D4 v úseku Mirotice – Háje dokončeny téměř z osmdesáti procent. Dostavbu D4 má na starosti sdružení Via Salis. Na jaře začne čtvrtá a poslední stavební sezona. Obyvatelé Milína se těší na zklidnění dopravy v obci, odkud se provoz po několika měsících vrátí zpět na dálnici. Neméně se těší řidiči mířící do Prahy, kteří budou od konce listopadu jezdit po nově dokončeném úseku.

„Závěr třetí stavební sezony je ve znamení dosud největšího nasazení lidí i techniky,“ poznamenal generální ředitel Via Salis Christian Biegert. Mostní konstrukce, kterých je na stavbě kolem čtyřiceti, budou do konce roku ve fázi hrubých staveb. V současné době se pracuje na stavbě dálničních odpočívek u Krsic a operačního centra u křižovatky Lety. Co se týče odpočívek, rozjely se zemní práce, které budou ale pokračovat z větší části až na jaře. V květnu příštího roku pak má začít stavba čerpací stanice. „Vítězem výběrového řízení se stala společnost Shell. Předložila projekt, který koresponduje s naším záměrem budovat dálnici ve špičkové kvalitě, s nejmodernějším technologickým vybavením a zároveň s respektem k životnímu prostředí,“ uvedl generální ředitel Via Salis Christian Biegert. Parkoviště tam nabídne bezmála dvě stě padesát míst. Součástí bude občerstvení, toalety, přebalovací pulty pro nejmenší děti, ale i sprchy. Na každé straně dálnice zároveň vznikne osm nabíjecích stanic pro elektromobily.

Jen během zimy se stavbaři budou muset přizpůsobit klimatickým podmínkách. Ruch u dálnice z jihu na Prahu proto bude menší. Behěm stavby tam ale běžně pracuje zhruba tisícovka lidí a šest stovek strojů.