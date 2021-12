Další stovky milionů korun budou v roce 2022 směřovat do dopravních staveb v jižních Čechách. Pokračovat bude například výstavba dálnic D3 a D4. Na trase D3 se nyní pracuje v úseku od Úsilného po Třebonín. Stavbaři mají zhruba dvacet kilometrů dálnice, která bude sloužit i jako obchvat Českých Budějovic, dokončit v roce 2023 s výjimkou tunelu Pohůrka, s tím se počítá až pro rok 2024.

Podle Radka Mátla, generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) České republiky, se na D3 už na počátku příštího roku přidá další úsek Třebonín - Kaplice nádraží. "Zhotovitelem stavby byla vybrána společnost Metrostav Infrastructure," uvedl Radek Mátl k části dálnice, která má měřit 8,5 kilometru a firma ji slíbila realizovat za 1,9 miliardy korun. "Zahájení stavby je v plánu začátkem roku 2022," doplnil Radek Mátl. Práce na tomto úseku D3 mají trvat tři stavební sezony, do provozu má být uveden na konci roku 2024.

Pokračování dálnice D3 od Budějovic na jih postaví Metrostav, začne v lednu

Na zbývajících dvou úsecích dálnice D3 (Kaplice nádraží – Nažidla a Nažidla – Dolní Dvořiště) bude v roce 2022 pokračovat příprava investice, aby mohly být oba úseky zahájeny v roce 2023.

Na Písecku premiérově s PPP

V roce 2022 se bude stavět i přes 30 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Jedná se o první výstavbu dálnice v České republice formou PPP, kdy investorem je soukromé konsorcium DIVia, které tvoří firmy Vinci a Meridiam. Uvedenou část D4 má konsorcium postavit a uvést do provozu do prosince 2024. Poté bude komunikaci udržovat po 24 let a stát si ji bude pronajímat. V pronájmu bude započítána suma nejen za údržbu, ale i splátka za stavbu, takže v roce 2048 má přejít na stát.

Obchvaty Chýnova a Lišova

V jižních Čechách chce ŘSD v roce 2022 například dokončit obchvat Chýnova na Táborsku. Podle Adama Kolouška z oddělení komunikace ŘSD se zprovoznění obchvatu předpokládá ve třetím čtvrtletí 2022. Cena stavby je 262 milionů korun bez DPH. "Na části stavby už byly položeny první vrstvy asfaltu," doplnil Adam Koloušek.

V Lišově se chystá obchvat i obchody, auta zmizí i ze Štěpánovic

Další plánovaný obchvat v režii ŘSD se na jihu Čech týká Lišova a Vranína na Českobudějovicku. "Zahájení stavby předpokládáme ve druhé polovině roku 2022, výstavba potrvá tři roky," uvedl Adam Koloušek s tím, že odhadovaná cena činí 1,3 miliardy korun bez DPH.

Jižní tangenta

Do silniční dopravy na jihu Čech bude investovat příští rok také Jihočeský kraj, mezi Včelnou a Roudným staví Jižní tangentu, na kterou poputuje necelá půl miliarda. Silnice má v budoucnu spojit D3 a silnici z Českých Budějovic na Český Krumlov. Jižní tangenta se začala stavět letos na jaře, hotova má být v roce 2023 a bude měřit 2,706 kilometru.