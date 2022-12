Deník jako první informoval, že pan J. Ch. z Chebu se svou manželkou patřili ještě v loňském roce k více než jednomu milionu klientů Bohemia Energy, která nečekaně ukončila činnost vloni v říjnu a uvrhla tím statisíce lidí do finanční pasti, když ze dne na den museli přejít k jinému dodavateli elektřiny a plynu a zálohy jim tak téměř přes noc vzrostly i o stovky procent. J. Ch. se ovšem nedal a záležitost se rozhodl právně řešit. A uspěl. Společně ještě s jedním bývalým zákazníkem Bohemia Energy jsou tak prvními, kteří vyhráli soud nad zkrachovalou energetickou společností a domohli se vyplacení rozdílové částky v zálohách. Jedná se o precedent ve sporu s tímto dodavatelem energií. Jak upozorňuje obyvatel Chebu, pro uznání nároků stačilo přitom jen velmi málo, a to podklady, výpisy a smlouvy s Bohemia Energy. "U Bohemia Energy jsme za plyn a elektřinu platiti dohromady tři tisíce korun. Poté, co jsme skončili u dodavatele poslední instance (DPI), jsme museli platit deset tisíc korun za plyn a dalších deset tisíc za elektřinu," vyprávěl klient Bohemia Energy.