Postupný přechod televizních stanic na nový vysílací standard pozemního vysílání se měl už dnes dotknout v jižních Čechách dalším krokem České televize. Konkrétně u vysílačů České Budějovice - Kleť a Vimperk - Mařský vrch.

Vzhledem k aktuální situaci ale České radiokomunikace (CRA) odložily všechno přelaďování. V těchto dnech se mělo kromě jižních Čech dotknout i vysílačů v západních Čechách a na jižní Moravě.

„Televizní vysílání je nyní primárním kanálem přenosu informací v reálném čase, pozemní vysílání má na rozdíl od všech ostatních platforem povinnost zajistit přenos vysílání co největšímu počtu lidí a nebudeme tuto situaci komplikovat nutností přeladění. Lidé musí myslet především na ochranu svého zdraví,“ říká Vít Vážan, generální ředitel CRA. „Rušíme proto všechny termíny vypínání stávajícího vysílání až do konce března,“ dodal Vít Vážan.

Postupné přelaďování sítí z vysílání DVB-T na DVB-T2 už je v běhu delší dobu. Už v minulých měsících postupně přešlo na nový systém vysílání několik televizních stanic. V jižních Čechách to bylo vysílání programů skupiny Nova i Prima na většině území regionu. Skončil už například původní systém vysílání programů Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool a Barrandov TV. Přechod na DVB-T2 měl původně v regionu pokračovat do června 2020. Pro televizní diváky novinka znamenala pořídit si nový set top box nebo televizor, který by byl schopný přijímat signál v modelu DVB-T2. Případně, pokud jsou napojeni na společnou anténu, provést příslušné úpravy na společné anténě.

Platformu pozemního vysílání využívá pro příjem televize v Česku 60 % domácností a pro diváky je jedinou bezplatnou platformou.

„Set top boxy pro příjem DVB-T2 vysílání se nyní dají pořídit i za méně než 500 korun,“ doplnila mluvčí CRA Petra Miterová.

Bližší informace mohou zájemci najít například na webových stránkách CRA www.dvbt2overeno.cz.