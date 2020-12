Na řadě jsou další. Vybrané stromy v bezprostřední blízkosti vozovek I. třídy začalo kácet Ředitelství silnic a dálnic na jihu Čech. Na Krumlovsku to bude na pěti úsecích E55.

Silnice E55 v úseku za Netřebicemi v jarním období. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Ředitelství silnic a dálnic nechá do 20. prosince vykácet celkem 533 kusů stromů v celém Jihočeském kraji. Jde o stromy, které by mohly ohrožovat bezpečnost silničního provozu. „Většina kácených stromů je již ve špatném stavu,“ vysvětluje Adam Koloušek, mluvčí firmy. „Během zimy a při větrném počasí by mohly padat větve či celé stromy na silnice.“ Na Krumlovsku se kácení týká úseku silnice I/3 od Dolního Dvořiště až po Zvíkov a Velešín. Na Českokrumlovsku kácení zažili také u Horní Plané na silnici I/39. Tam už práce skončily.